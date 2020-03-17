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ATO’da Virüs Tedbirli Toplantı

ATO Başkanı Baran, “Hükümetimiz gerekli önlemleri zaten alıyor, koronavirüse karşı tedbirli olurken, aklıselim içinde ticareti de devam ettirmeliyiz.”

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası’nın ( ATO) 160 bine yaklaşan üyelerinin üçte birini oluşturan, Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren 20 ayrı komitesinin temsilcileri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sektöre etkileri ve alınması gereken önlemleri ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele aldı.

HİJYEN TEDBİRLİ TOPLANTI

ATO’nun Duatepe Salonu’nda gerçekleşen toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbirler dikkati çekti. Toplantıda katılımcılar, virüse karşı önlem olarak birbirlerinden uzak mesafede, arada birer sandalye boşluk bırakılarak oturtuldu. El antiseptikleri ve dezenfektanların masada kullanıma sunulduğu, bağışıklığı yükseltecek içecek ikram edildiği toplantıda hijyen kuralları titizlikle uygulandı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini, Türkiye’de alınan önlemlerle sürecin salgın hastalık haline gelmeden önlenmeye çalışıldığını anlattı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin lokanta, kafe, turizm ve konaklama başta olmak üzere tüm sektörleri etkilediğini belirten Baran, “Alınan önlemler ticaretin olduğu her sektörü yakından ilgilendiriyor. Süreç ister istemez iş hacimlerine, cirolara ve diğer göstergelere yansıyacaktır. Bu sürecin hastalığın yayılmasını önlemek için yaşandığını dikkate alarak sağduyulu düşünmeliyiz. Hükümetimiz gerekli önlemleri zaten alıyor, koronavirüse karşı tedbirli olurken, aklıselim içinde ticareti de devam ettirmeliyiz. Süreci hep birlikte takip edeceğiz.” dedi.

ATO Başkanı Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda hizmet sektörünü temsil eden Komite ve Komisyon üyeleri tek tek söz alarak görüş ve önerilerini açıkladı.

“DESTEK MASASI” KURULDU

Toplantının ardından koronavirüs tedbirlerinin ticari hayata etkileri ve sektörlerin süreci en az zararla atlatabilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerin aktarılması için Meslek Komiteleri ve Komisyonlar Müdürlüğü bünyesinde “Destek Masası” kuruldu.  Buna göre ATO üyeleri meskom@atonet.org.tr adresine görüş ve önerilerini iletebilecekler.

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