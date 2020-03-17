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''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''

Çankaya Belediyesi, yeni koronavirüse karşı ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulundurarak halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, yeni koronavirüse karşı halk sağlığını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulunduran Belediye, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor. Çankaya Belediyesi, geride bıraktığımız iki haftadan bu yana belediyeye ait birimlerde, ana binada, hizmet noktalarında, parklarda ve okullarda, dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı  ilaçlama yaptı. Belediye alınan kararlar doğrultusunda halka çeşitli alanlarda hizmet verdiği merkezlerinin faaliyetlerine de geçici olarak ara verdi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanların hijyeni için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi; Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park, Esat Caddesi, Sakarya Caddesi, Selanik Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Yüksel Caddesi, Karanfil Sokak, Konur Sokak, İnkılap Sokak, Bayındır Sokak ve çevrelerinde ilaçlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.  

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için belediyemizin hizmet birimlerinde ilaçlama çalışmaları yaptık. Toplum sağlığını düşünerek genel kullanım alanı olan cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çok ciddi bir salgın tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tüm önlemlerimizi alarak ve bilinçli hareket ederek bu zor günleri en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafe koymamız zorunlu hale geldi. Halkımızı sağduyulu davranmaya ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya davet ediyorum.” diye konuştu.
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Dün 11:21 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

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