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İndirimli Öğrenci Abonman Kartlarında Mağduriyet Yok

Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarla Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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EGO Genel Müdürlüğü okulların tatil olması nedeniyle Başkentli öğrencilerin 60 TL’ye 200 binişlik aylık indirimli abonman kartlarını kullanamadıkları için yaşanacak hak kaybının önüne geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilerin kendisinden talepte bulunması üzerine EGO Genel Müdürlüğüne düzenleme yapılması talimatını verdi. Öğrencilerin başvurması halinde kullanamadıkları biniş ücreti kadar bakiye kartlarına geri yüklenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine ulaşan öğrencilerin talebi üzerine 60 TL’ye 200 binişlik indirimli öğrenci abonman kartının okulların tatil edilmesi nedeniyle kullanılamaması sonucu hak kaybı doğurmaması için düzenleme yapılması talimatını verdi.

EGO Genel Müdürlüğü, bir aylık geçerli olan abonman kartının yanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kullanılmayan bakiye kadar kartlara geri yükleme yapacak.

BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Öğrencilerin ekonomilerine destek olmak amacıyla başlatılan aylık abonman indirimli kartlarını okulların tatil olması nedeniyle kullanamayan öğrenciler, yeni düzenleme sayesinde mağduriyet yaşamayacak.

EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, indirimli öğrenci abonman kartlarının kullanım süresinin teknik olarak uzatılamadığına dikkat çekerek, “Öğrencilerimizin Başkent 153'e ya da EGO Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları halinde kullanmadıkları biniş ücretlerini bakiye olarak kartlarına geri yükleyebileceğiz. Kartların kullanılmayan kısımları Türk Lirası olarak kartlarına iade edilecek. EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik’te geçerli olan ve tek binişte 30 kuruşa seyahat imkanı veren 200 binişlik abonman kartı 10 kez kullandığında 3 TL ödenirken örneğin kalan 190 biniş karşılığı 57 TL öğrencilerin kartlarına geri yüklenecek. Başvuru yapmayan öğrencilerin kartlarına bakiye yüklemesi yapılmayacak” bilgisini verdiler.
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Dün 11:39 TSİ Ankara- Belediye

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