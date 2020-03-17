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Keçiören’de Koronavirüsle Mücadele Seferberliği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadele seferberliğimizi el birliğiyle sürdürüyoruz.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemize ait tesislerde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda tesislerimizde çalışan personelimize de uzman eğitimciler tarafından bilgilendirme yapıldı. Koronavirüsle mücadele seferberliğimizi el birliğiyle sürdürüyoruz.” dedi.

SOSYAL ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki kamu binaları, parklar, ATM cihazları, ibadethane ve topluma açık tüm alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda belediye bünyesinde hizmet veren teleferik, Deniz Dünyası, Dağ Kızağı, Kartaltepe Mesire Alanı, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Türkmen Konağı gibi her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği tesislerde görevli olan personele koronavirüs hakkında bilgilendirme eğitimi veriliyor. Bu noktalara koruyucu dezenfekte ekipmanları da temin edilerek önlemler üst seviyeye çıkarılıyor.

“BAKANLIĞIMIZ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ”

Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı örnek bir çalışma yürüttüğünü belirten ve toplumsal duyarlılıkla buna destek ermek gerektiğinin altını çizen Başkan Turgut Altınok, “Bakanlığımız, koronavirüsün uzun süre ülkemize girmesine izin vermedi. Uluslararası ulaşım imkânlarının üst düzeyde olduğu dünyamızda netice itibariyle virüs ülkemize giriş yaparak vakalar tespit edilmeye başlandı. Biz de Keçiören Belediyesi olarak vatandaşın toplu olarak bulunduğu tesislerimizde, kamu binalarımızda ve tüm sosyal alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürüyoruz. Bu salgını bakanlığımızın bildirdiği temel dezenfekte ve karantina kurallarıyla yeneceğiz.” dedi.
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Dün 11:47 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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