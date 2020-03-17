Ankara Kent Konseyi (AKK), küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ( Covid-19) salgınına karşı bireysel önlemin alınması için Ankaralılara “Evinde Kal” çağrısında bulundu. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Evinde Kal Ankara” çağrısı ile koronavirüse karşı farkındalık yaratmak istediklerini belirterek “Zorunlu ve acil durumlar dışında hemşehrilerimizi evlerinde kalması konusunda uyarıyoruz.” dedi.

Ankara Kent Konseyi Covid-19 salgınına karşı sosyal medyadan #evindekalankara hashtagi ile başlattığı çağrıda, Ankaralıları salgına karşı uyararak virüsün yayılma hızını azaltmayı amaçlıyor. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ülkece Covid-19 virüsüyle yapılan mücadeleye başlattıkları çağrı ile destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kişisel temizliğe özen gösterilmesi ve sosyal mesafenin korunması konusunda Ankaralıları bilgilendirmek istediklerini belirten Yılmaz, Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla koronavirüs salgınına karşı korunma yollarını içeren bilgilendirici içerikleri paylaşmaya devam edeceğini söyledi. Vatandaşları salgından korunmak için evde kalmaları yönünde uyarı ve bilgilendirmelere devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, “Yeni tip koronavirüse karşı oluşabilecek tüm tehditleri ortadan kaldırmak adına Ankara Kent Konseyi olarak etkinlik ve toplantılarımızı iptal ettik. Ankaralıları yeni tanıştığımız bu virüse karşı hassas olmaya davet ediyor, hem kişisel hem de toplumsal sağlık için acil ve zorunlu durumlar dışında evlerinde kalma çağrısı yapıyoruz. Tedbirleri sıkı tutmamız gereken bu dönemde virüsle temas ihtimalini sıfıra indirmek için #evindekalankara dedik. Biliyoruz ki virüs tehlikesine karşı yürüttüğümüz bu mücadeleyi korunarak atlatacağız.” diye konuştu.