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Altındağ’da koronavirüs seferberliği

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde koronavirüsüne karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ Belediyesi, koronavirüsüne karşı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. İlçede bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar ve yaşlı bakım merkezleri Altındağ Belediyesi tarafından özel olarak kurulan ekip tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor. Kamusal alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyor.

14 kural billboardlarda

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan ve koronavirüsünden korunmanın 14 yolu da Altındağ’da bulunan billboardlarda yerini aldı. Vatandaşların dikkat etmesi gereken hususların anlatıldığı bilgi afişleri Altındağ’ın çeşitli yerlerine yerleştirildi.

Çalışmalarımız sürüyor

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ekiplerimiz Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor. Vatandaşlarımız tokalaşmaktan kaçınıp ellerini sık sık yıkayarak kendi tedbirlerini almalılar. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 09:53 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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