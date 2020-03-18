Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:00 TSİ- Belediye G: Bugün 11:30 TSİ

Polatlı'ya Kesintisiz İçme Suyu Projesi Adım Adım İlerliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlıların uzun yıllardır çözülemeyen su kesintileri sorununa el koydu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, artan şikayetler üzerine uzun süredir içme suyu kesintisi yaşayan Polatlı halkının sorununa neşter vurdu. Başkan Yavaş, uzun süre su kesintilerine neden olan hat üzerindeki vanaların yenilenmesi talimatını verdi. ASKİ, Yüzükbaşı Mevkii’nden Polatlı’ya su sağlayan ana iletim hattı üzerindeki çalışmaları hızlandırırken, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 65 kilometrelik ana iletim hattı üzerinde yapımı devam eden tahliye vanaları ile yenilenen vantuz imalatlarını yerinde inceledi.

Sık sık yaşanan su kesintileri ve şikayetlerin artması üzerine Başkan Yavaş, Yüzükbaşı Mevkii’nden Polatlı’ya içme suyu sağlayan ana iletim hattı kaynaklı sıkıntının bir an önce çözülmesi için ASKİ’ye talimat verdi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ana iletim hattı üzerinde yapımı devam eden tahliye vanaları ile yenileme çalışmalarını yerinde denetledi.

POLATLI İÇME SUYU HATTINDA YENİ İMALATLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Polatlı İlçesi’ne kesintisiz ve sağlıklı su sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  

Yüzükbaşı Mevkii’nden Polatlı’ya su sağlayan ancak ekonomik ömrünü tamamlayan ana iletim hattı üzerinde yeni vana odaları ile tahliye ve vantuz imalatlarına başlayan ASKİ, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla Polatlıların olası su kesintilerinde uzun süre mağdur olmalarının da önüne geçecek.

ARIZALARA KISA SÜREDE MÜDAHALE İMKANI

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 65 kilometrelik hat üzerinde inşa edilen imalatları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni imalatların olası arızalara kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacağını belirten Öztürk, “Bu sayede daha önce 2-3 günü geçen su kesinti süresi, maksimum 5-6 saate düşecek. İlçeye olası arızalarda saatler içinde yeniden su verebileceğiz. Uzun vadede ise tüm hattı yenilemeyi hedefliyoruz” dedi. Ana isale hattı üzerinde tespit edilen noktalara 5 yeni vana odası yapıldığını ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hızla ilerleyen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Eskiyen mevcut 9 adet vananın değişimini gerçekleştiriyoruz. Yine hat üzerinde boru içindeki havanın alınmasını sağlayan 14 vantuz yenilenmesi sağlanıyor. 20 tahliye vanasına ilave olarak 2 yeni tahliye vanası daha inşa ediliyor. Hızlı bir şekilde başladığımız çalışmalar kapsamında yapılan vana odasının perde duvarlarına ait beton dökümü tamamlanmak üzere. Hat bütününde 5’i yeni olmak üzere 14 vana odasının imalatını gerçekleştireceğiz.” 

ASKİ Polatlı Bölge İşletme Müdürlüğünü de ziyaret eden Öztürk, ilçede mevcut altyapı çalışmaları ile yeni projeler konusunda yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır mask
Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır
Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek mask
Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek
"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu" mask
"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu"
Keçiören Belediyesi Online Eğitime Başladı mask
Keçiören Belediyesi Online Eğitime Başladı
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı mask
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı
Zabıtalar Hijyen Denetimine Çıktı mask
Zabıtalar Hijyen Denetimine Çıktı
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi mask
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi
Altındağ’da koronavirüs seferberliği mask
Altındağ’da koronavirüs seferberliği
“Evinde Kal Ankara” mask
“Evinde Kal Ankara”
Keçiören’de Koronavirüsle Mücadele Seferberliği mask
Keçiören’de Koronavirüsle Mücadele Seferberliği

Bugün 11:00 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara İtfaiyesi ve AKUT Doğal Afetlerde İş Birliği Yapacak mask
Ankara İtfaiyesi ve AKUT Doğal Afetlerde İş Birliği Yapacak
Kahramankazan’ın Çehresini Değiştirecek Proje  mask
Kahramankazan’ın Çehresini Değiştirecek Proje 
Mamak Zabıtası’ndan Korona Denetimi mask
Mamak Zabıtası’ndan Korona Denetimi
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz"
Büyükşehir Salgın Hastalıklarla Mücadelesini Sürdürüyor mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklarla Mücadelesini Sürdürüyor
Başkentli Kadınların Dediği Oldu mask
Başkentli Kadınların Dediği Oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz"
Başkentli Kadınların Dediği Oldu mask
Başkentli Kadınların Dediği Oldu

GALERİ

Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi mask
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL