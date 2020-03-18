Polatlı'ya Kesintisiz İçme Suyu Projesi Adım Adım İlerliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, artan şikayetler üzerine uzun süredir içme suyu kesintisi yaşayan Polatlı halkının sorununa neşter vurdu. Başkan Yavaş, uzun süre su kesintilerine neden olan hat üzerindeki vanaların yenilenmesi talimatını verdi. ASKİ, Yüzükbaşı Mevkii’nden Polatlı’ya su sağlayan ana iletim hattı üzerindeki çalışmaları hızlandırırken, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 65 kilometrelik ana iletim hattı üzerinde yapımı devam eden tahliye vanaları ile yenilenen vantuz imalatlarını yerinde inceledi.

Sık sık yaşanan su kesintileri ve şikayetlerin artması üzerine Başkan Yavaş, Yüzükbaşı Mevkii’nden Polatlı’ya içme suyu sağlayan ana iletim hattı kaynaklı sıkıntının bir an önce çözülmesi için ASKİ’ye talimat verdi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ana iletim hattı üzerinde yapımı devam eden tahliye vanaları ile yenileme çalışmalarını yerinde denetledi.

POLATLI İÇME SUYU HATTINDA YENİ İMALATLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Polatlı İlçesi’ne kesintisiz ve sağlıklı su sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüzükbaşı Mevkii’nden Polatlı’ya su sağlayan ancak ekonomik ömrünü tamamlayan ana iletim hattı üzerinde yeni vana odaları ile tahliye ve vantuz imalatlarına başlayan ASKİ, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla Polatlıların olası su kesintilerinde uzun süre mağdur olmalarının da önüne geçecek.

ARIZALARA KISA SÜREDE MÜDAHALE İMKANI

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 65 kilometrelik hat üzerinde inşa edilen imalatları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni imalatların olası arızalara kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacağını belirten Öztürk, “Bu sayede daha önce 2-3 günü geçen su kesinti süresi, maksimum 5-6 saate düşecek. İlçeye olası arızalarda saatler içinde yeniden su verebileceğiz. Uzun vadede ise tüm hattı yenilemeyi hedefliyoruz” dedi. Ana isale hattı üzerinde tespit edilen noktalara 5 yeni vana odası yapıldığını ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hızla ilerleyen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Eskiyen mevcut 9 adet vananın değişimini gerçekleştiriyoruz. Yine hat üzerinde boru içindeki havanın alınmasını sağlayan 14 vantuz yenilenmesi sağlanıyor. 20 tahliye vanasına ilave olarak 2 yeni tahliye vanası daha inşa ediliyor. Hızlı bir şekilde başladığımız çalışmalar kapsamında yapılan vana odasının perde duvarlarına ait beton dökümü tamamlanmak üzere. Hat bütününde 5’i yeni olmak üzere 14 vana odasının imalatını gerçekleştireceğiz.”

ASKİ Polatlı Bölge İşletme Müdürlüğünü de ziyaret eden Öztürk, ilçede mevcut altyapı çalışmaları ile yeni projeler konusunda yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.