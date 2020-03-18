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Keçiören Belediyesi Online Eğitime Başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüs önlemlerimiz kapsamında KEDEM Kurs Merkezimiz aracılığıyla uzaktan online eğitime başladık.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Koronavirüs önlemlerimiz kapsamında KEDEM Kurs Merkezimiz aracılığıyla uzaktan online eğitime başladık. Öğrencilerimiz evlerinden canlı bağlantı kurarak derslerine devam ediyor. Aynı zamanda bire bir olarak da öğretmenlerimizle görüntülü arama gerçekleştirerek sormak istedikleri sorularını iletebiliyorlar” dedi.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYLA BİREBİR DERS İMKÂNI

Koronavirüs salgınıyla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okulların tatil edilmesi online eğitim sistemini gündeme getirdi. KEDEM Kurs Merkezi’nde YKS ve LGS’ye yönelik hazırlık eğitimi veren Keçiören Belediyesi de alt yapı çalışmalarını tamamlayarak uzaktan online eğitimlere başladı. Öğrenciler, web tabanlı online eğitim sistemi yöntemiyle derslerine devam ederken, özel olarak sormak istedikleri soruları da görüntülü arama yöntemiyle canlı olarak branş öğretmenlerine iletebiliyorlar.

EĞİTİMLER BİR SÜRE ONLİNE DEVAM EDECEK

Başkan Turgut Altınok, belediye bünyesinde eğitim veren KEDEM Kurs Merkezi eğitim faaliyetlerinin koronavirüs salgını nedeniyle aksamaması için alternatif yöntemlerin denendiğini söyledi. Altınok, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezlerimizin faaliyetlerini devam ettirmek için koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim sitemine geçtik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz.” dedi.
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Bugün 11:08 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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