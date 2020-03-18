"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 200 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladıklarını belirtti. Altınok, “Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz her geçen gün daha fazla hemşehrimize dokunup daha fazla iş imkânı sağlıyor. İş arayan ve bizim vesilemizle iş bulan vatandaşlarımızın sevincine ortak olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

217 FİRMADAN 414 AKTİF İŞ İLANI

İstihdam seferberliği kapsamında 4 ay önce hizmete başlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 7 bin 426 vatandaştan 2007’si Başkent’te istihdam sağlayan işyerlerine mülakata gönderilirken, bunlardan 200 vatandaşa iş imkânı sağlandı. Günlük ortalama 50 vatandaşın iş başvurusu yaptığı Kariyer Ofisi’nde 217 firma ilanı bulunurken 414 de aktif iş ilanı bulunuyor. İş başvurusu yapmak isteyenler kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden ve Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi biriminden de yüz yüze başvuru yapılabiliyor.

“KARİYER OFİSİ BELEDİYEMİZİN PROJESİDİR”

İş arayanların, Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen ilgililer vasıtasıyla işverenlerle görüştürüldüğü belirten Başkan Altınok, “Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkânı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları personel ilanlarıyla ücretsiz hizmet almaktadırlar.” diye konuştu.