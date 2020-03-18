Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:14 TSİ- Belediye G: Bugün 12:02 TSİ

"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 200 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladıklarını belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 200 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladıklarını belirtti. Altınok, “Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz her geçen gün daha fazla hemşehrimize dokunup daha fazla iş imkânı sağlıyor. İş arayan ve bizim vesilemizle iş bulan vatandaşlarımızın sevincine ortak olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

217 FİRMADAN 414 AKTİF İŞ İLANI

İstihdam seferberliği kapsamında 4 ay önce hizmete başlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 7 bin 426 vatandaştan 2007’si Başkent’te istihdam sağlayan işyerlerine mülakata gönderilirken, bunlardan 200 vatandaşa iş imkânı sağlandı. Günlük ortalama 50 vatandaşın iş başvurusu yaptığı Kariyer Ofisi’nde 217 firma ilanı bulunurken 414 de aktif iş ilanı bulunuyor. İş başvurusu yapmak isteyenler kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden ve Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi biriminden de yüz yüze başvuru yapılabiliyor.

“KARİYER OFİSİ BELEDİYEMİZİN PROJESİDİR”

İş arayanların, Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen ilgililer vasıtasıyla işverenlerle görüştürüldüğü belirten Başkan Altınok, “Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkânı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları personel ilanlarıyla ücretsiz hizmet almaktadırlar.” diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır mask
Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır
Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek mask
Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek
Keçiören Belediyesi Online Eğitime Başladı mask
Keçiören Belediyesi Online Eğitime Başladı
Polatlı'ya Kesintisiz İçme Suyu Projesi Adım Adım İlerliyor mask
Polatlı'ya Kesintisiz İçme Suyu Projesi Adım Adım İlerliyor
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı mask
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı
Zabıtalar Hijyen Denetimine Çıktı mask
Zabıtalar Hijyen Denetimine Çıktı
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi mask
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi
Altındağ’da koronavirüs seferberliği mask
Altındağ’da koronavirüs seferberliği
“Evinde Kal Ankara” mask
“Evinde Kal Ankara”
Keçiören’de Koronavirüsle Mücadele Seferberliği mask
Keçiören’de Koronavirüsle Mücadele Seferberliği

Bugün 11:14 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara İtfaiyesi ve AKUT Doğal Afetlerde İş Birliği Yapacak mask
Ankara İtfaiyesi ve AKUT Doğal Afetlerde İş Birliği Yapacak
Kahramankazan’ın Çehresini Değiştirecek Proje  mask
Kahramankazan’ın Çehresini Değiştirecek Proje 
Mamak Zabıtası’ndan Korona Denetimi mask
Mamak Zabıtası’ndan Korona Denetimi
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz"
Büyükşehir Salgın Hastalıklarla Mücadelesini Sürdürüyor mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklarla Mücadelesini Sürdürüyor
Başkentli Kadınların Dediği Oldu mask
Başkentli Kadınların Dediği Oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz"
Başkentli Kadınların Dediği Oldu mask
Başkentli Kadınların Dediği Oldu

GALERİ

Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL