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Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek

Alper Taşdelen: Çankaya Belediyesi kreşlerinden ve belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı oldukları süre boyunca ücret alınmayacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi, her geçen gün vaka sayısı artan koronavirüse karşı açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Çankaya’nın insan yoğunluğu fazla olan bölgelerinde dezenfektan ilaçlarla yıkama işlemleri bugün de Bahçelievler 7. Cadde’de gerçekleştirildi.

İlaçla dezenfekte çalışmaları; kamu kurumları, pazaryerleri, taksi durakları, muhtarlıklar ve zabıta noktalarında da sürecek.

Çankaya Belediyesi, koronavirüse karşı tedbirlerini arttırarak sürdürüyor. Dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sürdüren Belediye, ilaçlı antiseptiklerle yıkama çalışmaları yapıyor. Önceki gün Tunalı Hilmi, Esat, Sakarya, Yüksel, Tuna, Selanik Caddeleri ile Konur, Karanfil, Bayındır, İnkılap Sokaklarda dezenfekte işlemi yapan ekipler, çalışmalarını Bahçelievler 7. Cadde ve çevresinde sürdürdü.

Belediye ekipleri ayrıca sabah saat 06.00 itibariyle vatandaşların belediye hizmet binasına giriş yaptığı noktalarda dezenfekte çalışmalarına da devam edecek.

KREŞLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Yıkama ve ilaçlama yolu ile dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamu kurumları, pazaryerleri, taksi durakları, muhtarlıklar ve zabıta noktalarında da sürdüreceklerini söyledi. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bakanlıkların aldıkları kararlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Alper Taşdelen, 30 Mart’a kadar kapattıkları kreşlerin kapalı olduğu sürece ücretinin alınmayacağını açıkladı. 

KİRA ALINMAYACAK

Taşdelen ayrıca belediyenin kiracısı durumunda olan esnaftan kapalı kaldıkları süre boyunca kira bedeli almayacaklarını da ekledi. Zor gününde esnafın yanında olacaklarını vurgulayan Alper Taşdelen, salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar belediye olarak tüm imkanlarını halkın sağlığı için seferber edeceklerini de sözlerine ekledi.

Çankaya Belediyesi, yıkama ve dezenfekte çalışmalarına, Uğur Mumcu Caddesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Ziyabey Caddesi ve Çayyolu bölgesinde yoğunluk yaşanan caddelerde devam edecek.
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Bugün 11:37 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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