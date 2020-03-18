Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:46 TSİ- Gündem G: Bugün 12:47 TSİ

Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (COVİD-19) mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (COVİD-19) tehlikesiyle mücadele kapsamında tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık Koordinasyon Kurulu’ndan sonra kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla Büyükşehir bünyesinde Kriz Yönetimi Merkezi oluşturuldu. İhtiyaç halinde ekmek ve yemek dağıtımı için B planı da hazırlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla salgın hastalıkla mücadele kapsamında daha önce Sağlık Koordinasyon Kurulu oluşturulurken, olası kriz anında vatandaşların her türlü şikayet, ihbar ve taleplerini karşılamak amacıyla Büyükşehir bünyesinde Kriz Yönetimi Merkezi kuruldu.

KRİZ YÖNETİM MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERECEK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında kurulan Kriz Yönetimi Merkezi;

- EGO ve ASKİ Genel Müdürleri,

- İşletme İştirakler Daire Başkanı,

- Fen İşleri Daire Başkanı,

- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı,

- Sağlık İşleri Dairesi Başkanı,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı,

- Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı,

- Zabıta Dairesi Başkanı,

- İtfaiye Dairesi Başkanı,

- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ile EGO Otobüs Daire Başkanı, EGO Raylı Sistemler Daire Başkanından oluşturuldu.

24 saat esasına dayalı olarak çalışacak merkezde asil ve yedek personel de görevlendirilirken, seçilen personeller uzmanlık alanlarına göre kriz anında vatandaşlara hizmet verecek.  

KRİZ DESTEK MASALARI OLUŞTURULDU

Kriz Yönetimi Merkezi’nin kararlarını uygulamak için;

- Sağlık ve Hijyenik Malzemelerinin Temini ve Dağıtımı Masası,

- Gıda Yardım Masası,

- Ekmek ve Yemek Dağıtımı Masası,

- Ulaşım Masası,

- Evde Bakım ve Yaşlı Yardım Masası,

- Stok ve Depolar Masası,

- Güvenlik Masası,

- Psikolojik Destek Masası,

- Basın Masası ile Bilişim ve İletişim Masası kuruldu.

MUHTARLARLA VE KAMU KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİĞİ

Kriz anında Başkent 153’e ve kriz destek masalarına gelen bütün ihbar, şikayet ve talepler Kriz Yönetimi Merkezi Başkanlığına iletilecek. İlçelerde ve kırsal alanlarda da hizmet verebilmek için muhtarlarla da iş birliği yapılacak.

Kriz boyunca yapılacak dezenfeksiyon işlemleri belirlenen plana göre eksiksiz ve etkin şekilde devam ettirilecek. İl çapında tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla krize ilişkin koordinasyon sağlanacak.

OLASI KRİZ ANINDA GIDA YARDIMI YAPILACAK

Vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için B Planını da hazırlayan Kriz Yönetimi Merkezi, olası ihtiyaç anında muhtelif yerlere yemek çadırı kuracak.

Çadırlar İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından, ekmek ihtiyacı Halk Ekmek Fabrikasınca, yemek ise EGO ve BELPA Mutfağı tarafından karşılanacak. Tüm malzeme miktarları ve stoklar Kriz Yönetim Merkezi’ne bildirilecek.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek mask
Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek
"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu" mask
"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu"
Keçiören Belediyesi Online Eğitime Başladı mask
Keçiören Belediyesi Online Eğitime Başladı
Polatlı'ya Kesintisiz İçme Suyu Projesi Adım Adım İlerliyor mask
Polatlı'ya Kesintisiz İçme Suyu Projesi Adım Adım İlerliyor
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı mask
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı
Zabıtalar Hijyen Denetimine Çıktı mask
Zabıtalar Hijyen Denetimine Çıktı
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi mask
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi
Altındağ’da koronavirüs seferberliği mask
Altındağ’da koronavirüs seferberliği
“Evinde Kal Ankara” mask
“Evinde Kal Ankara”
Keçiören’de Koronavirüsle Mücadele Seferberliği mask
Keçiören’de Koronavirüsle Mücadele Seferberliği

Bugün 12:46 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Okullar Tatil Edildi, Yoğunluk 50 Kat Arttı! mask
Okullar Tatil Edildi, Yoğunluk 50 Kat Arttı!
ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni Konuk Etti mask
ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni Konuk Etti
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor mask
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor
Corona Virüsüne Karşı En Koruyucu Maske! mask
Corona Virüsüne Karşı En Koruyucu Maske!
Büyükşehir'den Alınan Tedbirler Hakkında Açıklama mask
Büyükşehir'den Alınan Tedbirler Hakkında Açıklama
Baran’dan “Koronavirüs Fırsatçılığı” Uyarısı mask
Baran’dan “Koronavirüs Fırsatçılığı” Uyarısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz"
Başkentli Kadınların Dediği Oldu mask
Başkentli Kadınların Dediği Oldu

GALERİ

Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL