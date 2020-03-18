Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu

Corona Virüsü nedeniyle sokaklar, toplu taşıma araçları ve alanları ile işyerlerinde ciddi tedbirler alınırken, önlemlerin buralarla sınırlı kalmaması çok önemli. Sağlıklı Yaşam ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, zorunlu ev istirahatiyle birlikte en fazla bulaş kaynağının artık evler olduğu uyarısında bulundu, adım adım ev dezenfeksiyonunu anlattı.

Kıyafetler Günlük Yıkanacak

Dışarıdan geliniyorsa içeri girer girmez ayakkabıların çıkarılması, çok hızlı bir şekilde kıyafetlerin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Buyrukçu, “Bir kıyafeti artık 2-3 kez kez değil sadece bir kez giymeliyiz. Günlük değiştirdiğimiz giysilerimizi derhal yıkamaya koymalıyız. Özellikle pamuklu çamaşırları çok yüksek ısılarda, örneğin beyazları 90 derecede yıkamalıyız.” dedi.

Çamaşırlardan uygun olanların yıkama öncesi çamaşır suyunda bekletilmesinin ön dezenfeksiyon bakımından gerekli olduğuna işaret eden Dr. Buyrukçu şunları söyledi:

Eğer Dışardan Geldiysek…

“Eve girmeden önce toplu taşıma aracı kullandıysak, kalabalık bir ortamda bulunduysak, çıkardığımız giysileri çamaşır suyunda bekletelim. Çamaşır suyu ve yüksek ısıda yıkama mümkün değilse, yıkama ve kurutma işleminden sonra muhakkak ütüleyelim. Yoğun buharlı ütüleme işleminin ardından ise giysileri hemen katlayıp yerine koymalayım, en az 10 dakika da bulardan arınmasını bekleyelim.”

Çocukların; bazı evlerde çocuk ve yaşlıların bir arada olduğunu bu nedenle günlük havalandırmanın atlanmaması gerektiğini de kaydeden Buğra Buyrukçu, şöyle devam etti:

Havasız Odalar, Terli Yastıklar, Havlular…

“Hele de küçük çocukların, hasta çocukların ve bebeklerin odalarını ekstra havalandıralım. Bire iki oranında karıştıracağımız lavanta yağı ile palmasora yağını evin her köşesine sıkalım. Bu karışım virüsleri öldürmede çok etkili. Yanı sıra yüzey temizliğini günlük yapalım; temizlikte kokusu az, alkolü yüksek kolonya kullanalım. Yattığımız yatak da bulaşma açısından riskli. Örneğin geceleri terliyoruz. O terli yastığa virüs bulaşabiliyor; günlük değiştirelim. Ayrıca herkesin el havlusu ayrı olmalı, üç günde değişmeli. Mümkünse havluları kaynatalım. Dışarıda kullandığımız eldiven ve maskeleri eve girmeden ucundan tutup çöpe atalım. Ve meyve ve sebzeleri çok iyi dezenfekte ettikten sonra tüketelim…”