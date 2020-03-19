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ATO Başkanı Baran Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini Değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Tedbirler üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacak.”

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası ( ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirlerin, üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını belirterek, “Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacağımızdan kuşkumuz yok.” dedi.

ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” Paketini yazılı bir açıklama yaparak değerlendirdi. Baran, açıklamasında, Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik maliyetinin krize dönüşmemesi için hükümetin, iş dünyası ile de istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, açıklanan tedbirler için ATO üyeleri adına teşekkür etti.

Salgına önlem olarak hizmet sektörünü kapsayan iş alanlarında işletmelerin kapandığını hatırlatan Baran, ATO olarak yaptıkları çalışmalarla Ankara’da 66 bin kişiye istihdam sağlayan 6 bin 362 işletmenin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra üretim ve istihdam sağlayan diğer işletmelerin de bu süreçten etkilendiğini kaydeden Baran, bu zorlu sürecin hükümetin desteği ile atlatılacağını söyledi.

ATO üyelerinin taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini hatırlatan Baran, işletmelerin finansman ihtiyacını karşılayacak, kredilerini erteleyecek, yeni finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak ve istihdamın devamını sağlayacak düzenlemelerle ihracatçının desteklenmesi ve bazı sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesinin yerinde alınmış tedbirler ve destekler olduğunu ifade etti.

Baran, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin karşılık bulması önemliydi. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.” diye konuştu.

Baran, Ankara Ticaret Odası’nın bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yeni tip koronavirüs tehlikesinin atlatılma sürecinde üyesinin ve hükümetin yanında yer alarak üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

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