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Yenimahalle Parklarında Korona Seferberliği

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde oluşturulan komisyon, Yenimahalle’nin dört bir yanında Koronavirüs ile mücadele çalışması yürütüyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde oluşturulan komisyon, Yenimahalle’nin dört bir yanında koronavirüs ile mücadele çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçede bulunan 460 parkta ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Parklara özel solüsyonlarla müdahale

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsünün ardından Yenimahalle Belediyesi, çocuk parklarında dezenfekte çalışmalarına başladı. İlçe genelinde bulunan 460 parkta, çocuk oyun ve spor grupları ile oturma alanları özel solüsyonlarla temizlenerek hijyen sağlanıyor.

Halkın yaşam alanlarında mevcut riskin en aza indirilmesi konusunda hassasiyetle çalışmalarını sürdüklerini belirten Başkan Yaşar, “Hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu çocuk parkları ve park içerisindeki oyuncaklar, ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak başlatılan detaylı hijyenik temizlik çalışmasıyla çocuk oyun alanlarımız özel dezenfektanlarla yıkandı. İlçemizin her bir noktasında koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Bu konuda da halkımızı sık sık bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız risk ortadan kalkana kadar da sürecek.  Vatandaşlarımızı da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya, yapılan açıklamalar doğrultusunda tedbirli olmaya davet ediyorum.” dedi.
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Bugün 10:11 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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