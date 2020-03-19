COVİD-19’a Teknolojik Hamle

Mamak Belediyesi COVİD-19 virüsüyle mücadelede kişisel teması minimuma indirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sahada yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra teknolojik çözümlere de önem veren Mamak Belediyesi, vatandaşlara hizmeti bir tık kadar kolay hale getirdi.

Hizmet çalışmaları kapsamında, akıllı telefonlara “Mamak Belediyesi” uygulamasını IOS ve Android üzerinden indirerek, e-belediye işlemleri, çözüm merkezine istek ve talepte bulunabilmek, belediye haberlerine ulaşabilmek ve daha birçok hizmetin alabilmek mümkün. Belediyenin web sitesi üzerinden (https://www.mamak.bel.tr/) ise online tahsilat vergi borcu ödeme, Mamak beyaz masa, belge doğrulama, kent bilgi sistemi haritası, gibi birçok seçenekten faydalanılabilinecek. Bunun yanı sıra yine belediyenin web sitesi üzerinden e-Devlet sistemine de girerek birçok hizmete ulaşılabilinecek.

Dijital platformlarda da hizmet veriyoruz

Korona ile mücadele kapsamında çalışmaları geniş kapsamlı yürüttüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kişisel teması en aza indirgeyerek, vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden işlerini evlerinden halledebilecekleri dijital platformlarda da hizmet veriyoruz. Böylelikle mevcut salgından dolayı hem vatandaşımızın sağlığını korumuş oluyor hem de hızlı iletişim ile daha hızlı hizmet vermiş oluyoruz.” dedi.

Mobil uygulama üzerinden alınabilinecek hizmetler;

Mamak Çözüm Merkezi Yeni Başvuru

Başvuru Takip Online İşlemler

Borç Sorgulama ve Ödeme Rayiç Bedel Sorgulama

Bina Maliyet Sorgulama Whatsapp Destek Hattı

Mamak İstihdam Merkezi Kayıt Ne? Nerede?

EBYS Dilekçe Takip Belge Doğrulama

Belediyenin web sitesi üzerinden alınabilinecek hizmetler;

E-Belediye Online Tahsilat Vergi Borcu Ödeme

Mamak Beyaz Masa Belge Doğrulama

Kent Bilgi Sistemi Haritası İmar Durum Haritası

İmar Ruhsat Hizmetleri Yer Görme Randevu

Sahiplenmek için Tıklayın Mamak İstihdam Merkezi Kayıt

İhaleler Askı İlan Tutanakları

Metruk Yapı İlanları Meclis Gündemleri

Duyurular

e-Devlet üzerinden ulaşılabilenecek hizmetler;

Tahakkuk Bilgileri Sorgulama Tahsilat Bilgileri Sorgulama

Beyan Bilgileri Sorgulama Sicil Bilgileri Sorgulama

Arsa Rayiç Değeri Sorgulama