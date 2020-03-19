Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:26 TSİ- Belediye G: Bugün 11:02 TSİ

COVİD-19’a Teknolojik Hamle

Mamak Belediyesi COVİD-19 virüsüyle mücadelede kişisel teması minimuma indirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mamak Belediyesi COVİD-19 virüsüyle mücadelede kişisel teması minimuma indirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sahada yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra teknolojik çözümlere de önem veren Mamak Belediyesi, vatandaşlara hizmeti bir tık kadar kolay hale getirdi.

Hizmet çalışmaları kapsamında, akıllı telefonlara “Mamak Belediyesi” uygulamasını IOS ve Android üzerinden indirerek, e-belediye işlemleri, çözüm merkezine istek ve talepte bulunabilmek, belediye haberlerine ulaşabilmek ve daha birçok hizmetin alabilmek mümkün. Belediyenin web sitesi üzerinden (https://www.mamak.bel.tr/) ise online tahsilat vergi borcu ödeme, Mamak beyaz masa, belge doğrulama, kent bilgi sistemi haritası, gibi birçok seçenekten faydalanılabilinecek. Bunun yanı sıra yine belediyenin web sitesi üzerinden e-Devlet sistemine de girerek birçok hizmete ulaşılabilinecek.

Dijital platformlarda da hizmet veriyoruz

Korona  ile mücadele kapsamında çalışmaları geniş kapsamlı yürüttüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kişisel teması en aza indirgeyerek,  vatandaşlarımızın  belediyeye gelmeden işlerini evlerinden halledebilecekleri dijital platformlarda da hizmet veriyoruz. Böylelikle mevcut salgından dolayı hem vatandaşımızın sağlığını korumuş oluyor hem de hızlı iletişim ile daha hızlı hizmet vermiş oluyoruz.” dedi.

Mobil uygulama üzerinden alınabilinecek hizmetler;

Mamak Çözüm Merkezi                      Yeni Başvuru

Başvuru Takip                                     Online İşlemler

Borç Sorgulama ve Ödeme                 Rayiç Bedel Sorgulama

Bina Maliyet Sorgulama                      Whatsapp Destek Hattı

Mamak İstihdam Merkezi Kayıt           Ne? Nerede?

EBYS Dilekçe Takip                            Belge Doğrulama

Belediyenin web sitesi üzerinden alınabilinecek hizmetler;

E-Belediye                                      Online Tahsilat Vergi Borcu Ödeme

Mamak Beyaz Masa                       Belge Doğrulama

Kent Bilgi Sistemi Haritası              İmar Durum Haritası

İmar Ruhsat Hizmetleri                   Yer Görme Randevu

Sahiplenmek için Tıklayın              Mamak İstihdam Merkezi Kayıt

İhaleler                                           Askı İlan Tutanakları

Metruk Yapı İlanları                        Meclis Gündemleri

Duyurular

e-Devlet üzerinden ulaşılabilenecek  hizmetler;

Tahakkuk Bilgileri Sorgulama        Tahsilat Bilgileri Sorgulama

 Beyan Bilgileri Sorgulama             Sicil Bilgileri Sorgulama

Arsa Rayiç Değeri Sorgulama
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Çankaya Kara Teslim Olmadı mask
Çankaya Kara Teslim Olmadı
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında mask
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında
Dostlarımız Karlı ve Soğuk Havalarda Unutulmuyor mask
Dostlarımız Karlı ve Soğuk Havalarda Unutulmuyor
Büyükşehir’den Karantina Bölgesine Özel Dezenfeksiyon mask
Büyükşehir’den Karantina Bölgesine Özel Dezenfeksiyon
Keçiören Belediyesi 435 Noktada Dezenfekte Çalışması Yürüttü mask
Keçiören Belediyesi 435 Noktada Dezenfekte Çalışması Yürüttü
Koronavirüs Sebebi ile Odalara Yemek Servisi Sistemi Başlatıldı mask
Koronavirüs Sebebi ile Odalara Yemek Servisi Sistemi Başlatıldı
Altındağ’da Kar Teyakkuzu mask
Altındağ’da Kar Teyakkuzu
Yenimahalle Parklarında Korona Seferberliği mask
Yenimahalle Parklarında Korona Seferberliği
Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır mask
Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır

Bugün 10:26 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu" mask
"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu"
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı mask
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi mask
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi
İndirimli Öğrenci Abonman Kartlarında Mağduriyet Yok mask
İndirimli Öğrenci Abonman Kartlarında Mağduriyet Yok
Beypazarı Zabıtası Denetimde mask
Beypazarı Zabıtası Denetimde
Parklarda Dezenfektan Harekatı mask
Parklarda Dezenfektan Harekatı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''

GALERİ

Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL