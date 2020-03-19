Koronavirüs Sebebi ile Odalara Yemek Servisi Sistemi Başlatıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemize bağlı huzurevinde bulunan yaşlılarımızı koronavirüsten korumak için odalara yemek servisi başlattık. Böylece huzurevimizde kalabalık ortamların oluşmasını önlemiş olduk.” dedi.

YAŞLILAR İÇİN AÇIK BÜFE KURULDU

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren huzurevinde bulunan yaşlılar genel muayeneden geçirilerek ardından zatürre aşısı yapıldı. Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla da yaşlıların toplu olarak yemek yeme sistemine son verilerek, odalara yemek servisi sistemine geçildi. Böylece yaşlıların bir arada bulunmalarının ve kalabalık oluşturmalarının önüne geçildi. Ayrıca huzurevinde kurulan açık büfe ile de yaşlıların ara öğünlerde ihtiyaç duydukları gıda ürünleri temin edilmeye başlandı.

“YAŞLILARIMIZA ZATÜRRE AŞISI YAPTIRDIK”

Yaşlıları korumak amacıyla huzurevindeki önlemleri sıklaştırdıklarını söyleyen Başkan Altınok, “Yaşlılarımızın gönlü milyonlarca, milyarlarca gönüldür. Onlara sahip çıkmak ve onlardan hayır duası almak bize güç veriyor.” dedi.

Başkan Altınok şunları ifade etti:

“Koronavirüse karsı risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarımızı muhafaza etmek için çeşitli önlemler aldık. Zatürre aşısı yapılan ve muayene edilen yaşlılarımızı kalabalık ortamdan korumak için de Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenleyeceğimiz etkinliğimizi iptal ettik. Aynı zamanda toplu olarak yemek yeme sistemine son vererek, odalara yemek servisi sistemini başlattık. Rabbimin bize emaneti olan yaşlılarımıza en iyi yaşam standardını sunmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”