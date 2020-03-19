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Keçiören Belediyesi 435 Noktada Dezenfekte Çalışması Yürüttü

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz, koronavirüsle mücadele kapsamında 76 okul, 72 ibadethane, 68 sağlık ocağı, 50 çocuk oyun parkı başta olmak üzere toplamda 435 ayrı noktada dezenfekte çalışması yürüttü.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz, koronavirüsle mücadele kapsamında 76 okul, 72 ibadethane, 68 sağlık ocağı, 50 çocuk oyun parkı başta olmak üzere toplamda 435 ayrı noktada dezenfekte çalışması yürüttü. Vatandaşın zorunlu olarak toplu halde bulundukları noktalar ise hemen her gün dezenfekte edilmeye devam ediyor.” dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI SIKI ÖNLEM

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüse karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; Okul, cami, cem evi, mescit, Kur'an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 435 ayrı noktada dezenfekte çalışması yürüttü.  

“SALGIN BİTENE KADAR DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK”

Başkan Turgut Altınok, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları virüs salgını sona erene kadar her gün farklı noktalarda devam edecek.” dedi.

Koronavirüs salgınına yönelik vatandaşı da uyaran Altınok şunları belirtti:

“Kamu ya da özel fark etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlarımızı, tesislerimizi ve parklarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. Tesislerimize koruyucu dezenfekte ekipmanları temin ederek önlemleri üst seviyeye çıkarıyoruz. Bizim yaptığımız bu çalışmaların amacına ulaşması için de gerek cumhurbaşkanımızın gerekse ilgili bakan ve bakanlıklarımız telkin ettiği kurallara vatandaş olarak uymamız gerekiyor. Kalabalık alanlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız.”
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Bugün 10:53 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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