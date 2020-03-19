Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:19 TSİ- Belediye G: Bugün 12:02 TSİ

Büyükşehir’den Karantina Bölgesine Özel Dezenfeksiyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Umre seyahatinden dönen vatandaşların tedbir amaçlı karantina altında tutulduğu Gölbaşı Yurtlar bölgesinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın karantina altına alındığı Gölbaşı'nda bulunan yurtlarda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Yurt içi ve çevresinde yoğun olarak yapılan dezenfekte çalışmalarında ekolojik atomizer de kullanılıyor. Büyükşehir tarafından bölgeden çıkarılan tüm atıklar, tıbbi atık olarak kabul ediliyor ve bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekipleri yurt içinde yoğun dezenfekte çalışması uygularken, çevresinde de ekolojik atomizer kullanıyor. Büyükşehir’e ait özel araçlarla bölgeden çıkarılan tüm atıklar tıbbi atık statüsünde sayılarak bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.

ÖZEL DEZENFEKSİYON

Yurt bölgesinde dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Umreden dönen vatandaşlarımızın Ankara'ya gelişinden itibaren Büyükşehir olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yurt yerleşkesinde kalan öğrencilerimizin şehre ve Umreden gelen yolcuların da buraya taşınmasıyla başlayan süreçte alarm durumuna geçmiştik. Bu süreç sona erene kadar önlemlerimiz ve hizmetlerimiz devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla karantina altında kalan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti en üst seviyede vermeye çalışıyoruz. Bölgedeki yolların temizliği ve dezenfeksiyonu aksatılmadan yapılıyor. En önemlisi bu bölgeden çıkan atıkların tamamını tıbbi atık olarak kabul ediyoruz. Bu atıkları bin 100 derecede yakarak imha ediyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR LOJİSTİK DESTEK DE SAĞLIYOR  

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin de çevre temizliği konusunda titiz bir çalışma yaptığını vurgulayan Aslan, bölgedeki hijyenin sağlanmasına ve korunmasına dikkat ettiklerini ifade etti.

Ankara Valiliği ile koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Aslan, “Valiliğin dışında kaymakamımızla da iş birliği halindeyiz. Valimizden gelen her türlü talebi ve desteği Büyükşehir olarak anında yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak lojistik desteğimiz devam edecek.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Kara Teslim Olmadı mask
Çankaya Kara Teslim Olmadı
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında mask
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında
Dostlarımız Karlı ve Soğuk Havalarda Unutulmuyor mask
Dostlarımız Karlı ve Soğuk Havalarda Unutulmuyor
Keçiören Belediyesi 435 Noktada Dezenfekte Çalışması Yürüttü mask
Keçiören Belediyesi 435 Noktada Dezenfekte Çalışması Yürüttü
Koronavirüs Sebebi ile Odalara Yemek Servisi Sistemi Başlatıldı mask
Koronavirüs Sebebi ile Odalara Yemek Servisi Sistemi Başlatıldı
COVİD-19’a Teknolojik Hamle mask
COVİD-19’a Teknolojik Hamle
Altındağ’da Kar Teyakkuzu mask
Altındağ’da Kar Teyakkuzu
Yenimahalle Parklarında Korona Seferberliği mask
Yenimahalle Parklarında Korona Seferberliği
Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır mask
Büyükşehir’in Koronavirüs Mücadelesinde B Planıda Hazır
Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek mask
Çankaya’dan Koronavirüse Karşı Mücadeleye Destek

Bugün 11:19 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu" mask
"5 ayda 200 vatandaşa iş bulundu"
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı mask
Yenimahalle’de Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi mask
Mamak’ta Semt Pazarları Dezenfekte Edildi
İndirimli Öğrenci Abonman Kartlarında Mağduriyet Yok mask
İndirimli Öğrenci Abonman Kartlarında Mağduriyet Yok
Beypazarı Zabıtası Denetimde mask
Beypazarı Zabıtası Denetimde
Parklarda Dezenfektan Harekatı mask
Parklarda Dezenfektan Harekatı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''

GALERİ

Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL