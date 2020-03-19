Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında

Koronavirüsü ile ilgili evlerinde kendilerini korumaya alan ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşların yanı sıra Yenimahalle Belediyesi’nin temizlik, zabıta ve fen işlerine bağlı ekipler, ilçede yaşamı zorlaştırmama adına çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri de dün akşam saatlerinde başlayarak Yenimahalle’yi beyaza boyayan kar yağışı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, koronavirüsü nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlara karşın zorunlu olarak çalışanlar ve kepenklerini açmak zorunda olan esnaf için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

100 kişi 23 noktada mesaide

Karla mücadele ekipleri, 23 farklı noktada 100 kişilik ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yayaların ve sürücülerin mağdur olmaması için 7/24 mesai yapan ekipler ilçenin Demetevler, Batıkent, Varlık mahallesi gibi yoğun trafik yaşanan bölgelerinin yanında Memlik, Karacakaya, Kırandağı gibi yüksek kesimlerinde de ilçe sakinlerinin huzuru ve güvenliği için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle’de yoğun kar yağışının gerçekleştiği ve ulaşımın sıkıntıya uğradığı noktalara yoğunluk veren karla mücadele ekipleri, 6 tuzlama aracı, 12 adet iş makinası,6 adet büyük ve küçük kar küreme aracı ile Yenimahalle’de ulaşımın sıkıntının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla aralıksız hizmet sundu.

“Vatandaşın sıkıntı yaşamaması için aralıksız çalışıyoruz”

Yenimahalle’de ilçe sakinlerinin mağdur olmaması amacıyla tüm olanakların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın kar yağışının yoğun olarak görüldüğü günlerde sıkıntı yaşamaması için tüm ekiplerimizi seferber ediyoruz. Fırınlar, eczaneler ve özellikle sağlık merkezlerinin yollarının ve kaldırımlarının temizlenerek vatandaşlarımızın bu zor günlerde sıkıntı yaşamamalarını amaçlıyoruz.” dedi.