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Altındağ Zabıtası'ndan 1 Metre Denetimi

Altındağ’da koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlar, bir bir hayata geçiriliyor. Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri ise, alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını denetlemek için 24 saat görev başında…

Elif Duman
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Altındağ zabıtası 24 saat nöbette… Koronavirüse karşı alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını denetlemek için çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, Altındağ’da kahvehaneler ve kıraathaneleri denetledi. Zabıta ekipleri ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen “Lokanta ve restoranlarda masaların arası, yakın fiziksel temas olmayacak şekilde, en az 1 metre aralıklı olacak” kararını Altındağ’da faaliyet gösteren lokanta ve restoranlara bildirdi. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten zabıta ekipleri, alınan kararlara uymadığı tespit edilen esnaflara ise cezai işlem uyguladı.

“SOSYAL ORTAMLAR KAPALI OLACAK.”

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yetkili kurumların uyarılarına harfiyen uyulması konusunda Altındağ’da büyük özen gösterdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Alınan kararlara göre, vatandaşlarımızın sosyalleşmek için kullandığı kalabalık ortamların kapatılması gerektiği bildirildi. Biz de Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Zabıta ekiplerimiz ise 24 saat görev başında denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil.” dedi.

Başkan Balcı, “Ekiplerimiz denetimlerini yalnızca kahvehane ve kıraathanelerde gerçekleştirmiyor. Sağlık Bakanlığı’nın lokantalar için aldığı kararın bir an önce uygulanması konusunda da esnaflarımıza bilgi veriyoruz. Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları açıkladı. Buna göre masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak. Bu karara uyulup uyulmadığı konusunda denetimlere devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ ŞART…”

Bu küresel salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla işbirliğinin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizen Başkan Balcı “Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz.” dedi.
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Bugün 09:21 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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