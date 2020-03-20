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Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, kişisel verilerin ihlalini de artırıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, kişisel verilerin ihlalini de artırıyor. Salgınla birlikte başta Whatsapp ve Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformunda salgına dair yanlış bilgiler virüsten daha hızlı yayılıyor. Koronavirüs salgınına yakalanıldığına dair kişilere ait verilerin paylaşımına dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, sosyal medya platformlarında kişisel verilere ilişkin paylaşımların yaptırımlara tabi olabileceğini belirtiyor.

Çin’in Wuhan şehrinden yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, sosyal medyada kişisel verilerin yayılmasına da sebep oluyor. Özellikle ülkemizde salgının ortaya çıkmasından sonra Whatsapp gruplarında ve Twitter mecrasında teyidi yapılmamış birçok haberin ve kişilere ait verilerin paylaşıldığı görülüyor. Salgının başladığı günden itibaren kişilere ait verilerin de bu tarz platformlarda hedef gösterilerek paylaşımının yapıldığına dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, KVKK kapsamında kişisel verilerin ifşa edilmesinin birer yaptırıma tabi olduğunu aktarıyor.

Whatsapp ve Twitter’da Kişisel Veriler Paylaşılıyor

Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte Whatsapp ve Twitter gibi platformlarda kişilere ait kişisel verilerin paylaşımı hızla artıyor. Virüsten etkilenenlerin sayısı arttıkça salgına yakalandığına dair kişilerin verilerinin paylaşımının da hızla yayıldığını aktaran Serap Günal’a göre başkaları tarafından ortalığa saçılan bu kişisel veriler, ciddi tehditler oluşturuyor. Kişilere ait açık ev adresleri, çalışma yerleri, ad-soyad ve sağlık verilerinin birer kişisel veri olmasından dolayı, söz konusu verilerin paylaşılmasının yaptırıma tabi olacağına dikkat çeken Günal, paylaşımlar konusunda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.

Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?

Salgının ülkemizde görülmesi ile tüm gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarda da kişisel verilere dikkat edildiği görülüyor. Özellikle salgına yakalanan hastalara dair sadece yaş ve cinsiyet bilgisi verilmesi dikkat çekiyor. Kişisel verilerin korunmasına yönelik Bakanlığın gösterdiği hassasiyetin doğru olduğunu aktaran Serap Günal, kişilere ait verilerde genel bilgiler dışında özel bilgilerin verilmemesinin en doğru yanıt olduğunu, hem paniğin yaratılmaması hem de kişi ve çevrelerinin hedef haline getirilmemesi için paylaşımının kısıtlı tutulmasının gerektiğini belirtiyor.

Kişisel Verilerin Paylaşımı Kanuna Aykırılık Teşkil Ediyor

Doğru ya da yanlış fark etmeksizin başkaları tarafından kişiye ait ve rızası alınmadan yapılan paylaşımlara dikkat çeken Serap Günal, Whatsapp gruplarında ya da sosyal mecralarda paylaşımı yapılan “X yerde çalışan, Y kişisi virüse yakalanmış.” şeklindeki mesajların kişisel veri ihlaline girdiğini aktarıyor. Kişiye ait meslek, çalıştığı ya da yaşadığı yer ve sağlık durumu vb. ilgili verilerin başkaları tarafından paylaşılmasının kanuna aykırı olduğunun altını çizen Günal, özellikle insanları açık tehdit haline getiren bu veri paylaşımlarını gerçekleştiren kişilerin yaptırıma maruz kalabileceğini ifade ediyor.

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