Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:45 TSİ- Gündem G: Bugün 09:46 TSİ

Virüsten Daha Çok Korku Salgını Var

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, ülkemizde de gündeme oturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, ülkemizde de gündeme oturdu. İnternette, sosyal medya platformlarında hatta bazen medyada yer alan bilgi kirliliği insanların kafasının karışmasına neden oluyor. Bu zamanlar da ise kişiler ve markalar açışından doğru iletişim büyük öneme sahip.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ( Covid-19) dünyayı alarma geçirdi. Koronavirüs haritasına göre, 18 Mart akşamı itibari ile dünya genelinde vaka sayısı neredeyse 214 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 732.

Bilgi Kirliliği Çok Yüksek

Bu salgından daha kötüsü panik ve korku salgını. Korku kelimesinin kişilerde panik havası yarattığını söyleyen İletişim ve Marka Danışmanı Burçak Ilıman,’ Bunun yerine tedbir kelimesini kullanmalıyız. Korkudan değil tedbir için evlerimizdeyiz. Online ortamlarda yayılan marketlerde ürün kalmadı gibi gerçek olmayan hiçbir bilgiye ve belgeye inanmayın. Unutmayın doğru olmayan bilgiler korkuyu daha fazla arttırır.” ifadelerini kullandı.

Virüs konusunda ilgili bakanlıklar tarafından açıklanmayan bilgilerin dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayan Ilıman sözlerine şöyle devam etti:

“Bu dönem diğer zamanlardan daha hassas olmamızı gerektiren bir süreç. Belirsizlik zamanında insanların liderlerin söylediklerine, nasıl söylediklerine ve (gerçekten) ne anlama geldiğine daha fazla dikkat etmelerine neden olur. İnsanlar anlamadığında güvenmezler, bu yüzden ne kadar açık ve net olursanız o kadar etkili iletişim kurmuş olursunuz.”

Markalar Esnek Olmalı Ve Değişime Uyum Sağlamalı

Ilıman, “Koronavirüs zamanında markaların esnek olması ve değişime uyum sağlaması gerekiyor. Markaların daha dikkatli sorumluluk sahibi olmaları ve zamana karşı dayanmaları lazım. Çünkü bu gibi süreçlerde markanızın itibarını yaratabilir ya da kırabilirsiniz. Bu dönem özellikle çalışanlarınız için de büyük önem taşıyor. Çalışanlarınızın şirketin geleceği ne olacak, işler nasıl olacak gibi kaygı düzeyi yüksek soruları sorabilir kendine. Burada işverenler sadece günlük değil, gelecek açışından açık ve tutarlı mesajlar vermeye çalışmalı. Bu dönem hakkında çalışanlarınıza, müşterilerinize rehberlik edecek mesajlar paylaşarak marka itibarınızı organik güçlendirebilirsiniz. Bu dönemi fırsat bilerek bir pazarlama hamlesinde bulunarak yanlış bir adım attığınızda da itibarınızı zedeleyebilirsiniz.” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor mask
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor
Covid-19’a Karşı Sosyal İzolasyon ve Hijyen mask
Covid-19’a Karşı Sosyal İzolasyon ve Hijyen
Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir mask
Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
ATO’dan “Koronavirüs Tedbirleri” mask
ATO’dan “Koronavirüs Tedbirleri”
Hamilelere Özel 5 Korona Önlemi! mask
Hamilelere Özel 5 Korona Önlemi!
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır? mask
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalıdır?
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!

Bugün 09:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Salgın Nedeniyle Evden Çalışanlar Önyargıları Yıkacak mask
Salgın Nedeniyle Evden Çalışanlar Önyargıları Yıkacak
Koronavirüs Aşısı Çalışmaları için Bağış Yapılmasını İsteyen Mesajlara Dikkat! mask
Koronavirüs Aşısı Çalışmaları için Bağış Yapılmasını İsteyen Mesajlara Dikkat!
“Evinde Kal Ankara” mask
“Evinde Kal Ankara”
ATO’dan “Koronavirüs Tedbirleri” mask
ATO’dan “Koronavirüs Tedbirleri”
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''
ATO’da Virüs Tedbirli Toplantı mask
ATO’da Virüs Tedbirli Toplantı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor? mask
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum'' mask
''Halkımızı evden çıkmamaya davet ediyorum''
“Evinde Kal Ankara” mask
“Evinde Kal Ankara”

GALERİ

Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL