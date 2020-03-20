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Günde 1700 Araç Dezenfekte Ediliyor

Mamak Belediyesi, hizmet binası önüne kurduğu mobil istasyon ile virüse karşı araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi, hizmet binası önüne kurduğu mobil istasyon ile virüse karşı araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Günde 1700 aracın dezenfekte edildiği mobil istasyonda talep eden vatandaşların ateşi de dijital termometrelerle ölçülüyor. Dezenfekte işlemi sırada araç sürücülerine Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutuyoruz

Toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılımını minimuma indirmek adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan biri de mobil istasyonumuz. Dolaşımda olan araçları dezenfekte ederek riski azaltıyoruz. Virüs karşısında halkımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıyoruz. Dezenfekte işlemi sırasında da vatandaşlarımıza ikram araçlarından çay ve çorba ikram ediyoruz.” dedi.
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Bugün 09:52 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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