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Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor

Corona virüsü ile mücadeleye aralıksız devam eden Yenimahalle Belediyesi, hizmet binalarında Drone ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Elif Duman
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Corona virüsü nedeniyle ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarında kırmızı alarma geçen Yenimahalle Belediyesi, vatandaşın yoğun olarak kullandığı hizmet binalarında, halk sağlığı için yeni sistemle donatılan dezenfekte araçlarını da kullanıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “ Vatandaşlarımıza corona virüsünün bulaşmasını engellemek amacıyla en modern ve yeni sistemleri kullanıyoruz. İlk olarak belediye binamızda kullandığımız bu yöntemle, geleneksel dezenfeksiyon yöntemlerinden ve insanlarla yapılan ilaçlamadan 50 kat daha hızlı ilaçlama yapılabilmektedir. Vatandaşların sıklıkla kullandığı kapalı ve açık alanlarda bu yeni sistemle daha hızlı ve etkili şekilde ilaçlanacak, hastalığın yayılması daha etkin şekilde engellenecektir” şeklinde konuştu.

“Virüsten kurtulmak için modern yöntemleri kullanıyoruz”

Corona virüsüne karşı ülkemizde ve dünyada çok çeşitli savunma ve korunma yöntemlerinin kullanıldığını belirten Yaşar, “Bu virüsten bir an önce kurtulmak amacıyla insanlık olarak birlikte mücadele etmeliyiz. Bunun için de genel ve yerel yönetimler, STK’lar ve vatandaşlarımız bireysel olarak hepimiz mücadele etmek zorundayız. Yenimahalle Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi en ciddi şekilde yerine getiriyoruz. Bugüne kadar vatandaşların sık gittiği yerlerin tamamını dezenfekte ediyoruz. Okullar, ibadethaneler, sağlık ocakları, taksi durakları, çocuk oyun alanları,  kültür merkezleri,  yüzme havuzları gibi virüsün yayılım göstereceği alanlarda dezenfekte çalışması yürüterek, virüsten halkımızı korumaya çalışıyoruz. Corona virüsüne karşı yeni bir dezenfekte sistemini Yenimahalle’de başlatıyoruz. Drone sistemi ile büyük alanları dezenfekte etmeye çalışacağız. Bu çalışmalar yürütülürken halkımızın da eski alışkanlıkları bir kenara bırakarak, fiziksel temastan kaçınması ve kalabalık ortamlarda bulunmaması gerekiyor. Corona virüsünü ve etkilerini ülkemizden bir an önce atabilmemiz çok dikkatli davranmalıyız.” dedi.
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Bugün 12:06 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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