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"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin bir kutlama mesajı yayınladı.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin bir kutlama mesajı yayınladı. Altınok, “Nevruz’un Keçiören için anlamı ve önemi büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kurulduktan sonra 22 Mart 1922 Çarşamba günü ilk Nevruz Bayramı Keçiören'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kutlanmıştır. Nevruz, Türk milletinin doğuşu ve Ergenekon destanıyla başlayan dağdan iniş hikâyesinin Türk dünyası tarafından kutlanmasıdır” dedi.

“NEVRUZ, TÜRK MİLLETİNİN DOĞUŞUDUR”

Başkan Altınok şunları söyledi:

“Türk tarihinde Nevruz’un önemli bir yeri vardır. Nevruz, Türk milletinin doğuşu ve Ergenekon destanıyla başlayan dağdan iniş hikâyesinin Türk dünyası tarafından kutlanmasıdır. Nevruz; bahardır, sarıdır, kırmızıdır, yeşildir. Osmanlı'nın sancağı da sarı, kırmızı ve yeşildir. Sarı toprağı, yeşil uyanışı, kırmızı da güneşi ve sıcaklığı ifade eder. Nevruz’un Keçiören için de anlamı ve önemi büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kurulduktan sonra 22 Mart 1922 Çarşamba günü ilk Nevruz Bayramı Keçiören'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kutlanmıştır. Nevruz, komşu ülkeler de dahil olmak üzere bahar bayramı olarak kutlanmaktadır. Selçuklu, Osmanlı, Timur Devleti ve özellikle İran'da Nadir Şah döneminde Nevruz bir bayram olarak kutlanmıştır. Nevruz’un birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize; bütün dünyada Barış’a vesile olmasını yürekten ve gönülden niyaz ediyorum. Türk dünyasının ve bütün insanlığın Nevruz Bayramı’nı kutluyorum.”

KUTLAMA ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Altınok, koronavirüs salgını nedeniyle 2 gün boyunca kutlanması planlanan Uluslararası Nevruz Etkinliğinin de iptal edildiğini belirtti.
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Bugün 12:12 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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