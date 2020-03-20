Ortak Kullanım Alanlarında Hummalı Çalışma

Yenimahalle Belediyesi, corona virüs salgınına karşı ilçe genelinde tedbir almaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanında küresel salgın ilan edilen corona virüsüne karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.

Yenimahalle’nin tümünde teyakkuza geçen ekipler, muhtarlık binaları, taksi durakları, camiler, polis merkezleri, sağlık ocakları, okullar, bankamatik noktaları gibi vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

İlçenin dört bir yanında dezenfekte sürüyor

Dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdüren temizlik ekipleri, bunun yanında belediye bünyesinde vatandaşa hizmet veren yüzme havuzları, spor ve kültür merkezleri, kreşlerde iki farklı dezenfektan kullanarak salgın tehlikesine savaş açtı.

15 araç ve 40 kişilik personelle çalışmalara hız veren Yenimahalle Belediyesi, ulv cihazları kullanarak, havada ve temasın yoğun olduğu yüzeylerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.

Yaşar, “Vatandaş uyarıları dikkate almalı”

Yenimahalle Belediyesi’nin bütün birimleri ile dünyayı saran ve ülkemizde de görülen corona virüsüne karşı aralıksız çalıştığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde amacımız tüm dünyayı tehdit eden corona virüsünün yayılmasını engellemek, vatandaşımızın bu salgından en zararla kurtulmasını sağlamaktır. Devletin genel ve yerel yönetimleri bir arada salgına karşı büyük bir çalışma yürütüyor. Yenimahalle’de kamu kurumları ve kendi bünyemizde hizmet sunan eğitim yuvalarımız, spor ve kültür merkezlerimizde hummalı bir dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. Vatandaşın sağlığını tehdit eden bu tehlikeli süreci tez zamanda atlatabilmek için Yenimahalle’de üzerimize düşen tüm görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu süreçte büyük görev düşüyor. Korona virüsünün daha fazla insanımıza bulaşmasını önlemek adına yetkililerin ve uzmanların önerilerini dikkate alınması, riskli grupta olan vatandaşlarımızın gerekmedikçe sokağa çıkmaması büyük önem ifade ediyor.” şeklinde konuştu.