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Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı tüm kültür ve sanat etkinliklerini bir süreliğine erteleme kararı almıştı. Bu sürede etkinlikler evlerimize taşındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sincan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı tüm kültür ve sanat etkinliklerini bir süreliğine erteleme kararı almıştı. Bu sürede etkinlikler evlerimize taşındı. Artık vatandaşlar dijital platformlardan Sincan Belediyesinin tüm etkinlikleri takip edilebilecek.

Sincan Belediyesi örnek uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs salgınından halkın etkilenmemesi için tüm kültür-sanat etkinliklerini bir süreliğine erteleyen Sincan Belediyesi, dijital platformlarda vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.

Artık seminerler, tiyatrolar, kurslar evlerimize kadar geliyor. Özel gün ve gecelerde alınacak konuklar, halkı bilgilendirme amaçlı düzenlenen seminerler, çocuklara yönelik etkinlikler, tiyatrolar evlerde vatandaşlarla buluşuyor. Bu kapsamda “Dünden Bugüne Çanakkale Ruhu” isimli program ilk kez Sincanlılarla buluştu. Vatandaşlar belirlenen saatte www.sincan.bel.tr internet adresine girerek Doç. Dr. Mustafa Bostancı’nın anlatımıyla Çanakkale’de verilen kahramanlık mücadelesini dinledi.

Miraç Kandili özel programı da Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu’nun katılımıyla yine dijital ortamda olacak.

Bundan sonra da etkinlikler bir süre vatandaşlara Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından duyurulmasının ardından dijital ortamdan sunulacak.
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Bugün 13:19 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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