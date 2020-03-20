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Şok! Karantinadaki ünlü futbolcu firar etti! Tutuklanabilir!

Real Madrid'de oynayan ünlü golcü koronavirüs karantinasını ihlal ederek sevgilisinin doğum gününe gitti... İşte detaylar...

Elif Duman
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Real Madrid' in Sırp golcüsü Luka Joviç koronavirüs karantinasını ihlal ederek sevgilisinin doğum günü için Sırbistan’a gitti.

Real Madrid basketbol takımında yer alan bir sporcuda koronavirüs çıkması üzerine teknik direktör Zinedine Zidane'ın isteği üzerine futbol takımıda karantinaya alınmıştı.

Fakat Sırp golcü sevgilisinin doğum gününe katılmak için bu kuralı hiçe saydı ve karantinadan kaçarak Sırbistan'a gitti.

Sırp yetkililer kuralı çiğneyerek ülkeye giriş yapan futbolcu hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

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