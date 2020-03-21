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Kaçak Maske Üreticisi Mühürlendi

Altındağ’da Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek için 24 saat görev başında olan zabıta ekipleri, ruhsatsız maske üretimi yapan bir işletmeye baskın düzenledi.

Elif Duman
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Altındağ’da Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek için 24 saat görev başında olan zabıta ekipleri, ruhsatsız maske üretimi yapan bir işletmeye baskın düzenledi. İş yeri mühürlenip kapatılırken, üretilen ve üretim aşamasında olan tüm maskeler imha edildi.

Altındağ’da kaçak maske üretimi, Altındağ Zabıtası’nın denetimine takıldı. Zübeyde Hanım Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi’nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda, kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran Altındağ Zabıtası, iş yerini mühürleyip kapattı. Ayrıca üretilen tüm maskelere ve materyallere el konuldu, işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

“HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAMAYIZ.”

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yetkili kurumların uyarılarına harfiyen uyulması konusunda Altındağ’da büyük özen gösterdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli… Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen kimseye izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, iş yerine baskın düzenlendi, gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ ALTIN MASA’YA İHBARDA BULUNABİLİR.”

Bu küresel salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla iş birliğinin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizen Başkan Balcı, “Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz.” dedi
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Dün 09:50 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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