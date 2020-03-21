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Büyükşehir’den Atatürk Bulvarı’nda Büyük Temizlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (COVİD_19) ile mücadelede hijyen seferberliğini sürdürüyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ( COVİD-19) ile mücadelesini artırarak devam ettiriyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar ve ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon seferberliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de özel bir dezenfektan ürünle Atatürk Bulvarı’nda temizlik çalışması yaptı.

Yaya geçitlerinden alt-üst geçitlere, otobüs duraklarından çöp kovalarına kadar tüm kent mobilyaları Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfeksiyon işlemine tabi tutulurken, hava şartlarına bağlı olarak kent temizliği 7 bin merkez caddede devam edecek.

Ankara’nın dört bir yanında 454 personeli ile 24 saat temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de insan yoğunluğunun fazla olduğu merkez caddeleri temizliyor. 

ATATÜRK BULVARI BAŞTAN SONA DEZENFEKTE EDİLDİ

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Başkent genelinde hijyen çalışmalarını hızlandırırken, ana arterlerin başında gelen, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı’nda geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Özel bir dezenfektan kullanan ekipler; Akay Kavşağı’ndan Ulus Atatürk Heykeli'ne kadar titiz bir temizlik yaptı. İlk önce çamaşır suyu ve deterjanla yıkanan Atatürk Bulvarı’nda; yaya geçitlerinden alt-üst geçitlere, otobüs duraklarından çöp kovalarına kadar bütün kent mobilyaları dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu.

MERKEZ CADDELER DEZENFEKTE EDİLECEK

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı’ndaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları için özel bir ekip oluşturulurken, çalışmaların hava şartlarına göre devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Kent genelinde insan yoğunluğunun fazla olduğu 7 bin merkez caddede temizlik ve dezenfektan çalışmalarına başlanacak.
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