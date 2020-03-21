Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 10:16 TSİ- Belediye G: Dün 10:46 TSİ

10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”

Mamak Belediyesi, dünyada büyük bir salgın haline gelen COVID-19 yeni tip virüsüne karşı vatandaşlara sağlık seti dağıttı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Mamak Belediyesi, dünyada büyük bir salgın haline gelen COVID-19 yeni tip virüsüne karşı vatandaşlara sağlık seti dağıttı. Gönül Çarşı’nda kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye dağıtılan  sağlık setinde ise temel temizlik ürünleri bulunuyor. Mamak genelinde salgına karşı birçok uygulamanın yapıldığını ifade eden vatandaşlar, sağlık seti uygulamasının da memnuniyetle karşıladığını söylüyor.

Eve teslim sağlık seti

Koronavirüsünün dünyada baş göstermesinden sonra vatandaşların toplu olarak kullandığı alanların tamamında dezenfektasyon çalışmaları yoğun bir şekilde yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ İhtiyaç sahibi ailelerimizi de unutmadık. Gönül Çarşı’nda kaydı bulunan ailelerimiz için hazırlamış olduğumuz sağlık setleri ve virüsten korunma yönetimini anlatan “14 Kural” broşürlerimizi evlerine kadar götürerek teslim ettik. Sadece resmi kurumların değil, bütün vatandaşlarımızın bilincinin arttırılmasını istiyoruz. Bu kapsamda da koronavirüsü ile mücadelede hizmet yelpazemize her gün bir yenisini ekliyoruz.” dedi.

 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı mask
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı
AŞTİ’de Koronavirüs Salgınına Termal Kameralı Önlem mask
AŞTİ’de Koronavirüs Salgınına Termal Kameralı Önlem
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi mask
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi
Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri mask
Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette" mask
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette"
Ankara Zabıtası Açık İşletme Denetiminde mask
Ankara Zabıtası Açık İşletme Denetiminde
Büyükşehir’den Atatürk Bulvarı’nda Büyük Temizlik mask
Büyükşehir’den Atatürk Bulvarı’nda Büyük Temizlik
Kaçak Maske Üreticisi Mühürlendi mask
Kaçak Maske Üreticisi Mühürlendi
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda mask
Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda

Dün 10:16 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem mask
Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem
"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı" mask
"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı"
Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor mask
Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor
Başkan Altınok: ''14 Altın Kuralla korunabiliriz'' mask
Başkan Altınok: ''14 Altın Kuralla korunabiliriz''
Altındağ Zabıtası'ndan 1 Metre Denetimi mask
Altındağ Zabıtası'ndan 1 Metre Denetimi
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında mask
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor? mask
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'den flaş corona virüs açıklaması! mask
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'den flaş corona virüs açıklaması!
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor mask
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı mask
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi” mask
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”

GALERİ

Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL