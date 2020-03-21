10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”

Mamak Belediyesi, dünyada büyük bir salgın haline gelen COVID-19 yeni tip virüsüne karşı vatandaşlara sağlık seti dağıttı. Gönül Çarşı’nda kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye dağıtılan sağlık setinde ise temel temizlik ürünleri bulunuyor. Mamak genelinde salgına karşı birçok uygulamanın yapıldığını ifade eden vatandaşlar, sağlık seti uygulamasının da memnuniyetle karşıladığını söylüyor.

Eve teslim sağlık seti

Koronavirüsünün dünyada baş göstermesinden sonra vatandaşların toplu olarak kullandığı alanların tamamında dezenfektasyon çalışmaları yoğun bir şekilde yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ İhtiyaç sahibi ailelerimizi de unutmadık. Gönül Çarşı’nda kaydı bulunan ailelerimiz için hazırlamış olduğumuz sağlık setleri ve virüsten korunma yönetimini anlatan “14 Kural” broşürlerimizi evlerine kadar götürerek teslim ettik. Sadece resmi kurumların değil, bütün vatandaşlarımızın bilincinin arttırılmasını istiyoruz. Bu kapsamda da koronavirüsü ile mücadelede hizmet yelpazemize her gün bir yenisini ekliyoruz.” dedi.