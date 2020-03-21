Ankara Zabıtası Açık İşletme Denetiminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarından birahanelere, kafelerden kahvehanelere kadar pek çok mekanın geçici süreyle kapatılmasına yönelik yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığını denetlemeye başladı.

Başkent’te denetime çıkarak kafeler, birahaneler, kahvehaneler, eğlence merkezleri ve spor salonları başta olmak üzere genelge kapsamında bulunan tüm mekanların kapalı olup olmadığını kontrol eden Ankara Zabıtası, özellikle bu tür mekanların yoğun olduğu Bahçelievler bölgesinde denetimlerini artırdı.

SALGINLA MÜCADELEDE TAVİZ YOK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin açık olup olmadığını denetleyen Zabıta ekipleri, toplum sağlığına aykırı hareket eden işletmeleri ilk önce sözlü olarak uyardı.

Pastane, lokanta ve restoran ruhsatı olan işletmelerin genelge dışında bulunmasının yanlış anlamalara neden olduğunu vurgulayan ve denetimlere katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eğlence yeri ruhsatı olan bir işletmenin aynı zamanda restoran ruhsatına da sahip olması bazı suistimallere neden oluyor. Genelgenin yayınlanmasının ardından kapatılması gereken işletmelerin denetimlerini sürdürüyoruz. Polisimiz ile iş birliği halinde işletmeleri kapatma, para cezası kesme ve daha uzun süreli kapatarak ruhsat iptaline kadar giden yaptırımlarımız bulunmaktadır. Ancak bizim belediyecilik anlayışımız, denetimde tespit edilen aksaklıkları cezalandırmak üzerine değil doğrusunu öğretip topluma bunu alıştırmak şeklindedir.”

Denetimlere kent genelinde ve gelen şikayetler doğrultusunda taviz vermeden devam edeceklerini ifade eden Koç, Başkent esnafının büyük bir bölümünün genelgeye uygun hareket ettiğini gözlemlediklerini belirterek, “Esnafımız ve halkımız bu tedbire karşı son derece duyarlı yaklaştı. Hem esnafımıza ve hem de vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.