Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 10:47 TSİ- Belediye G: Dün 11:46 TSİ

Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri

Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde,Corona virüs salgınına karşı hazırlanan önlemler artırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde,Corona virüs salgınına karşı hazırlanan önlemler artırıldı. Zübeyde Hanım Konukevi sakinleri için hazırlanan sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri personel tarafından odalara servis ediliyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin Ankara dışından gelen ve kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açtığı Zübeyde Hanım Konukevinde,Corona virüsüne yönelik önlemler artırıldı. Zübeyde Hanım Konuk evi yetkilileri 100’ün üzerinde kanser hastası ve yakınlarının kaldığı tesiste sağlık tedbiri aldı.

Konukevinde oda servisi, belediye yemekhanesinde kumanya

200 yatak kapasiteli, günde 3 öğün yemeğin dağıtıldığı Zübeyde Hanım Konukevinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verildi. Ayrıca, hasta ve hasta yakınlarının birbirleriyle temas etmesinin önüne geçmek amacıyla yemekhane bölümünü kapatılarak odalara yemek servisi yapılıyor.

Öte yandan belediye yemekhanesinde de geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenleme yaparak sandalye sayısını düşürerek en az birer metre aralıklarla masa düzeni kuran belediye ekipleri, Cuma günü itibariyle yemekhaneyi de kapatarak kapalı paket kumanya uygulamasına başladı. 

“Konukevi sakinleri için önlem alıyoruz”

Tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu vatandaşlara özel önlem alınması gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen corona virüsüne karşı her türlü önlemi alıyoruz. Onkoloji Hastanesi yakınında inşa ettiğimiz, bu güne kadar 150 bine yakın vatandaşımızı ağırlayanZübeyde Hanım Konukevi’nde şehir dışından gelen ve kalacak yer bulamayan kanser hastaları ve yakınları kalıyor. Yüksek risk grubunda olan bu vatandaşlarımızın hastalıktan zarar görmemesi ve etkilenmemesi için önlemler alıyoruz. Halkımızın da Corona Virüsüne karşı yaptığımız bu mücadelede gereken tedbirleri alması ve konunun ciddiyetini kavrayarak dikkat etmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı mask
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı
AŞTİ’de Koronavirüs Salgınına Termal Kameralı Önlem mask
AŞTİ’de Koronavirüs Salgınına Termal Kameralı Önlem
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi mask
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette" mask
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette"
Ankara Zabıtası Açık İşletme Denetiminde mask
Ankara Zabıtası Açık İşletme Denetiminde
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi” mask
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”
Büyükşehir’den Atatürk Bulvarı’nda Büyük Temizlik mask
Büyükşehir’den Atatürk Bulvarı’nda Büyük Temizlik
Kaçak Maske Üreticisi Mühürlendi mask
Kaçak Maske Üreticisi Mühürlendi
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda mask
Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda

Dün 10:47 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem mask
Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem
"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı" mask
"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı"
Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor mask
Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor
Başkan Altınok: ''14 Altın Kuralla korunabiliriz'' mask
Başkan Altınok: ''14 Altın Kuralla korunabiliriz''
Altındağ Zabıtası'ndan 1 Metre Denetimi mask
Altındağ Zabıtası'ndan 1 Metre Denetimi
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında mask
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor? mask
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'den flaş corona virüs açıklaması! mask
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'den flaş corona virüs açıklaması!
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor mask
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı mask
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi” mask
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”

GALERİ

Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL