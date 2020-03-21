Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri

Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde,Corona virüs salgınına karşı hazırlanan önlemler artırıldı. Zübeyde Hanım Konukevi sakinleri için hazırlanan sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri personel tarafından odalara servis ediliyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin Ankara dışından gelen ve kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açtığı Zübeyde Hanım Konukevinde,Corona virüsüne yönelik önlemler artırıldı. Zübeyde Hanım Konuk evi yetkilileri 100’ün üzerinde kanser hastası ve yakınlarının kaldığı tesiste sağlık tedbiri aldı.

Konukevinde oda servisi, belediye yemekhanesinde kumanya

200 yatak kapasiteli, günde 3 öğün yemeğin dağıtıldığı Zübeyde Hanım Konukevinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verildi. Ayrıca, hasta ve hasta yakınlarının birbirleriyle temas etmesinin önüne geçmek amacıyla yemekhane bölümünü kapatılarak odalara yemek servisi yapılıyor.

Öte yandan belediye yemekhanesinde de geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenleme yaparak sandalye sayısını düşürerek en az birer metre aralıklarla masa düzeni kuran belediye ekipleri, Cuma günü itibariyle yemekhaneyi de kapatarak kapalı paket kumanya uygulamasına başladı.

“Konukevi sakinleri için önlem alıyoruz”

Tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu vatandaşlara özel önlem alınması gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen corona virüsüne karşı her türlü önlemi alıyoruz. Onkoloji Hastanesi yakınında inşa ettiğimiz, bu güne kadar 150 bine yakın vatandaşımızı ağırlayanZübeyde Hanım Konukevi’nde şehir dışından gelen ve kalacak yer bulamayan kanser hastaları ve yakınları kalıyor. Yüksek risk grubunda olan bu vatandaşlarımızın hastalıktan zarar görmemesi ve etkilenmemesi için önlemler alıyoruz. Halkımızın da Corona Virüsüne karşı yaptığımız bu mücadelede gereken tedbirleri alması ve konunun ciddiyetini kavrayarak dikkat etmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.