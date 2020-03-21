Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 12:30 TSİ- Gündem G: Dün 12:32 TSİ

Migros, Müşterilerinin Siparişlerini Evlerine Ücretsiz Götürüyor

Migros, Türkiye’nin lider online gıda platformu Sanal Market’ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Migros, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’e ( Covid-19) karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini en üst seviyeye taşırken, Türkiye’nin lider online gıda platformu Sanal Market’ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişlerini ücretsiz olarak evlerine götürüyor.

Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla çalışmalarını sürdüren Migros, toplumun olağan yaşamını kolaylaştırabilmek adına birçok uygulamayı devreye koyarak, tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uyguladı, “1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur” uyarısıyla düzenlemeyi bütün mağazalarında yaygınlaştırdı.

Müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarına maske kullanımına başlayan Migros, ayrıca kasiyerler için siperlik uygulamasını deniyor. Migros’un 81 ildeki tüm mağazalarındaki kasalarda, daha az temas için kredi/banka kartı kullanımının temassız olarak yapılması sağlanıyor.

Migros TV, süreci evlerde geçirirken motivasyonun artırılması amacıyla yemek tarifleri, çeşitli sanatçıların performansları ve eğitmenlerin videolarıyla evlerde müşterilere internet üzerinden sürekli olarak yayın yapıyor. Ayrıca Migros Sanal Market, Tazedirekt, Macro Online gibi online kanallar kesintisiz şekilde siparişleri 61 ilde müşterilerin evlerine büyük bir yoğunlukla ulaştırıyor.

Migros, Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle mağazalarında aldığı hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkarttı. Özellikle online satışta temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerine olan olağanüstü talepleri karşılayan Migros, siparişleri 61 ilde müşterilerin evlerine büyük bir yoğunlukla ulaştırıyor. Türkiye’nin lider online gıda plaformu Sanal Market’ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin evden çıkmamaları için siparişleri ücretsiz bir şekilde evlerine götürülüyor.

Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonıyla çalışmalarını sürdüren Migros, müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarında maske kullanımına başladı. Ayrıca tedbirler kapsamında kasiyerlerde siperlik kullanım denemesi yapılıyor. Migros TV, süreci evlerde geçirirken motivasyonun artırılması amacıyla yemek tarifleri, çeşitli sanatçıların performansları ve eğitmenlerin videolarıyla evlerde müşterilere internet üzerinden kesintisiz yayın yapıyor. Toplumun olağan yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canla başla çalışan Migros, 81 ildeki tüm mağazalarındaki kasalarda, daha az temas için kredi/banka kartı kullanımının temassız olarak yapılması sağlanıyor.

“1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur”

Tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasa ile mesafeyi ölçen şeritleri “1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur” uyarısıyla uygulayan Migros, tedbirleri artırdı. Mağazaların çalışma saatlerinde düzenleme yapan Migros, mağazaların kapanma saatini 20:00 olarak değiştirirken, AVM mağazaları ise 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek. Migros, mağaza çalışanlarının dengeli olarak çalışabilmesi için ilave istihdam da yaratıyor. Migros tüm çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına sahadaki çalışanlarına ek önlemler de alıyor.

Dezenfeksiyon en üst seviyeye çıkartıldı

Müşteri ve çalışan sağlığı, ürün güvenliği ve mağazalarındaki hijyen ortamını daima en öncelikli konu olarak ele alan Migros, olağan süreçleri dışında tüm mağaza hijyen kontrolleri ve periyotlarını artırdı. Mağazalarda ve depolarda nano dezenfeksiyon işlemine başlayan Migros’ta tüm alışveriş arabaları, sepetleri, pos cihazlarını ve kasaları günde 5 kez dezenfekte ediliyor. Dezenfektan el sıvılarını müşterilerin kullanabilmesi için mağaza giriş ve çıkış noktalarına yerleştiren Migros’ta tüm el yıkama alanlarında alkol bazlı dezenfektan el sıvısı kullanılıyor ve personeller en az 20 saniye süreyle, el yıkama talimatlarına uygun şekilde sıklıkla ellerini yıkıyor. Migros Sanal Market ve Tazedirekt sevkiyatlarında kullanılan ürün taşıma kasaları ve sevkiyat arabalarının temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik kurallarına göre düzenli olarak yapılıyor. Sevkiyat araçlarında personelin kullanması için dezenfektanlı el sıvıları yerleştiriliyor. Mağaza ve depo çalışanlarının ellerinden ve mağaza yüzeylerinden alınan analiz amaçlı numunelere düzenli olarak, mikrobiyolojik ve kimyasal testler yapılarak hijyenik açıdan uygunlukları kontrol ediliyor. Temasın ve dezenfeksiyon prosedürlerinin yoğun olduğu kasa bölgesi çalışanları için kolonya ve krem tedarik ediliyor.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
Vodafone’dan Uzaktan Eğitime 6 GB Destek mask
Vodafone’dan Uzaktan Eğitime 6 GB Destek
A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava! mask
A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava!
Kelebek Mobilya’nın 8 Mart’ta Açtığı 8 Mağazadan, 3 tanesi Ankara’da! mask
Kelebek Mobilya’nın 8 Mart’ta Açtığı 8 Mağazadan, 3 tanesi Ankara’da!
Başkentgaz Güvenli Doğal Gaz Kullanımı için Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi mask
Başkentgaz Güvenli Doğal Gaz Kullanımı için Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi
​“İyi İşler” 2020 başvuruları başladı mask
​“İyi İşler” 2020 başvuruları başladı
Hizmet sektörü “Ortak Akıl” için ATO’da buluştu mask
Hizmet sektörü “Ortak Akıl” için ATO’da buluştu
OPPO, “Survivor 2020” yarışmasının ana sponsoru oldu mask
OPPO, “Survivor 2020” yarışmasının ana sponsoru oldu
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Ankara’nın En İyileri Belirlendi ve Ödüllerini Aldılar mask
Ankara’nın En İyileri Belirlendi ve Ödüllerini Aldılar
ORSİAD Yönetimi Kaymakam Dural’la bir araya geldi mask
ORSİAD Yönetimi Kaymakam Dural’la bir araya geldi

Dün 12:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Koronavirüs Endişesi Tek Kullanımlık Plastiklere Talebi Artırdı mask
Koronavirüs Endişesi Tek Kullanımlık Plastiklere Talebi Artırdı
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir mask
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir
Salgın Nedeniyle Evden Çalışanlar Önyargıları Yıkacak mask
Salgın Nedeniyle Evden Çalışanlar Önyargıları Yıkacak
Koronavirüs Aşısı Çalışmaları için Bağış Yapılmasını İsteyen Mesajlara Dikkat! mask
Koronavirüs Aşısı Çalışmaları için Bağış Yapılmasını İsteyen Mesajlara Dikkat!
“Evinde Kal Ankara” mask
“Evinde Kal Ankara”
ATO’dan “Koronavirüs Tedbirleri” mask
ATO’dan “Koronavirüs Tedbirleri”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor? mask
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'den flaş corona virüs açıklaması! mask
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'den flaş corona virüs açıklaması!
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor mask
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı mask
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi” mask
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”

GALERİ

Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL