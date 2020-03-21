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AŞTİ’de Koronavirüs Salgınına Termal Kameralı Önlem

Başkent genelinde koronavirüs salgınına karşı etkin mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda yeni önlemler almaya devam ediyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı yeni önlemleri almayı sürdürüyor. Bu kapsamda her gün binlerce yolcunun ortak noktası olan AŞTİ’de toplum sağlığını korumak amacıyla giriş ve çıkış kapılarına termal kameralar yerleştirildi. Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmesi’ne giriş ve çıkışlar sadece 2 kapıdan sağlanmaya başlanırken, 4 noktada bulunan yolcu indirme ve bindirme noktaları da iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, uzaktan ateş ölçen termal kameralar sayesinde salgın riski taşıyan kişilerin daha hızlı tespit edileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi son olarak her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği AŞTİ’de termal kamera uygulamasına geçti.

HALK SAĞLIĞI İÇİN TEDBİR

AŞTİ’de giriş ve çıkış katına toplam 2 kamera termal kamera yerleştirilirken diğer kapılar ise kapatıldı. Giriş ve çıkışlar sadece iki kapı üzerinden sağlanırken, 4 noktada bulunan yolcu indirme ve bindirme noktaları da iptal edildi.

Halk sağlığını önceleyen önlemleri teker teker hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’ye yerleştirdiği termal kameralar sayesinde ateşi 38 derece ve üzeri olan vatandaşları anında tespit ederek, hazır bekletilen ambulans, sağlık ekibi ve polis eşliğinde hastaneye sevkini sağlayacak.

AŞTİ’DE TERMAL KAMERALI DÖNEM

Başkent’in her noktasında ve özellikle halka açık yerlerde düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaların sürdüren Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ’ye gelen vatandaşlara koronavirüs hakkında el broşürleri dağıtarak uyarılarda bulunuyor.

Yerleştirilen termal kameralarla otogara giriş ve çıkış yapan çalışanlar başta olmak üzere tüm yolcuların herhangi bir risk durumuna karşı ateşlerinin olup olmadığını kısa sürede tespit edeceklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yeni uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı:

“AŞTİ Ankara’ya yolcu kabul eden ana merkezlerden biri. Dolayısıyla Başkent’te enfekte olmuş bir vatandaşımızın hastalığı diğer illere taşımaması veya Ankara dışından gelenlerin şehrimize virüs getirmemesi için ilave birçok önlem aldık. Bunların başında ara durakları Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla kaldırdık. Bütün Ankara’ya karayoluyla otobüs taşımacılığında giriş ve çıkışları tek merkezden yapıyoruz. Gelen vatandaşlarımızı termal kameralı güvenlik sistemiyle ateş ölçümüne tabi tutuyoruz. Ateşi 38 derecenin altında olan vatandaşları hiçbir prosedüre tabi tutmadan otobüse yönlendiriyoruz veya gelen yolcuyu şehre bırakıyoruz. Eğer ateşi yüksek olursa kendisine hemen maske takıyoruz, dışarıda bekleyen ambulans ve sağlık ekiplerine haber veriyoruz. Polis memuru arkadaşlarımız da vatandaşımıza nezaret ediyor. Sağlık ekipleri vatandaşı belirlenmiş olan hastaneye götürüyor. Bütün giriş ve çıkış kapılarını kapatarak sadece termal kameralı kontrolün yapıldığı kapıdan AŞTİ’ye giriş ve çıkışını sağlıyoruz. Pazartesi itibarıyla kuracağımız yeni sistemle gelen yolcuyu ayrı giden yolcuyu da ayrı kapıdan alacağız. Büyükşehir Belediyemizin ilk günden beri gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları sadece AŞTİ için kurulmuş özel bir ekiple sürekli olarak yapılıyor. Yüzeylerden bulaşabilecek enfeksiyonun önlenmesini öngören tedbirlerimize de devam ediyoruz.”

ŞEHİRLERARASI İNDİRME VE BİNDİRME NOKTALARI İPTAL

Büyükşehir Belediyesi, dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmesi’nde aldığı tedbirlere ek olarak 4 ayrı bölgede bulunan “Şehirlerarası İndirme ve Bindirme Noktaları”nı da tedbir amaçlı iptal etti.

Salgın riski geçene kadar yolcu indirme ve bindirme işlemleri tek merkezden sadece AŞTİ’den yapılacak.
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