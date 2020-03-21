Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 15:10 TSİ- Belediye G: Dün 15:11 TSİ

Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın hastalıklarla ve koronavirüs (Covid-19) tehdidine karşı önlemlerin alınması ve virüsün yayılmaması için Ankaralılara “Evinde Kal” çağrısında bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor. Son günlerde toplu taşıma araçlarını kullanan 65 yaş üstü yolcuların sayılarında artış olduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, “Bu zor günler geçene kadar evde kalın” çağrısı yaptı. Hem gençlere hem de yaşlı vatandaşlara seslenen Başkan Yavaş, “Toplumu korumak, kendimizi korumakla başlar.” dedi.

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara sosyal mesafelerini koruma uyarısında bulunurken, Teleferik hattı geçici olarak hizmete kapatıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden tüm vatandaşlara seslenen Başkan Yavaş, son günlerde toplu taşıma araçlarını kullanan 65 yaş üstü vatandaşların sayısında artış olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Kıymetli hemşehrilerim, özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşımayı kullanım oranlarının yüksek olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. Lütfen bu zor günler geçene kadar evde kalın, büyüklerinizi uyarın. Toplumu korumak, kendimizi korumakla başlar” dedi.

YENİ TEDBİRLER DEVREDE

Başkent'te koronavirüse karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve duyarlılığının artması için sosyal medyayı etkin biçimde kullanan Başkan Yavaş, 16-20 Mart tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri ortalama 55 bin 739 vatandaşın toplu taşıma araçlarını kullandığına dikkat çekti.

Risk gurubunda bulunan vatandaşların virüsten olumsuz etkilenmemeleri konusunda uyarılarını tekrarlayan Başkan Yavaş, gençlerden de salgın hastalığa karşı büyüklerini uyarması için destek istedi. Başkan Yavaş ayrıca "Haydi gençler büyüklerimize sahip çıkıyoruz" diyerek şu mesajları verdi:

“Sevgili gençler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarındaki ücretsiz ulaşımı, 4736 sayılı kanunun 1. maddesine göre yetkilendirilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği ile belirlenmektedir. Büyüklerinizi seviyorsanız, koronavirüs tedbirleri kapsamında başta onların sağlıkları olmak üzere sizin ve ailenizin sağlığını güvende tutmak adına, bu süreci evlerinde geçirmelerini birlikte sağlıyoruz. ”

Yeni tedbirleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, idari izinliler hariç Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 4 binden fazla işçi, memur ve şirket personelinin 23 Mart Pazartesi gününden itibaren vardiyalı çalışma düzenine geçmesi için genelge yayınladı.

TELEFERİK KULLANILMAYACAK

Halk sağlığını önceleyen önlemleri almayı sürdüreceğini vurgulayan Başkan Yavaş, Yenimahalle ilçesinde hizmet veren teleferik hattının da koronavirüs tehlikesine karşı hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Teleferik hattımızı günlük yolcu sayılarındaki azalma ve kabinlerin sosyal mesafeyi korumaya elverişli olmaması nedenleriyle geçici olarak hizmete kapattık. Ulaşımın aksamaması için ilgili hatta 2 adet körüklü otobüsümüz hizmet etmeye başlamıştır.” bilgisini paylaştı.

EGO Genel Müdürlüğü de toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara yönelik uyarılarına bir yenisini daha ekleyerek, sosyal mesafenin korunması çağrısında  bulundu. Büyükşehir Belediyesi; EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY başta olmak üzere tüm hizmet binalarında klima sisteminin kapatılacağını da duyurdu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
AŞTİ’de Koronavirüs Salgınına Termal Kameralı Önlem mask
AŞTİ’de Koronavirüs Salgınına Termal Kameralı Önlem
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi mask
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi
Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri mask
Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette" mask
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette"
Ankara Zabıtası Açık İşletme Denetiminde mask
Ankara Zabıtası Açık İşletme Denetiminde
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi” mask
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”
Büyükşehir’den Atatürk Bulvarı’nda Büyük Temizlik mask
Büyükşehir’den Atatürk Bulvarı’nda Büyük Temizlik
Kaçak Maske Üreticisi Mühürlendi mask
Kaçak Maske Üreticisi Mühürlendi
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda mask
Sincan’da kültür-sanat dijital platformlarda

Dün 15:10 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem mask
Çankaya Belediyesi'nden Ateş Ölçerli Önlem
"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı" mask
"Başkan Altınok: Türkiye’de ilk Nevruz Atatürk tarafından Keçiören’de kutlandı"
Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor mask
Hizmet Binaları Yeni Sistemle İlaçlanıyor
Başkan Altınok: ''14 Altın Kuralla korunabiliriz'' mask
Başkan Altınok: ''14 Altın Kuralla korunabiliriz''
Altındağ Zabıtası'ndan 1 Metre Denetimi mask
Altındağ Zabıtası'ndan 1 Metre Denetimi
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında mask
Yenimahalle Karla Mücadele Ekipleri İş Başında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor? mask
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'den flaş corona virüs açıklaması! mask
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'den flaş corona virüs açıklaması!
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor mask
O İlaç Firması, Koronavirüs için Tedavi Geliştirmeye Başlıyor
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı mask
Başkan Yavaş'tan 65 Yaş Üstü Vatandaşlara "Evde Kal" Çağrısı
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi” mask
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”

GALERİ

Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL