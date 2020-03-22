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Evlerinden çıkaması yasak olan vatandaşlar için özel ekip

Kahramankazan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından harekete geçti.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından harekete geçti. Oluşturulan özel ekiplerle, evlerinden çıkamayacak olan yaşlı ve hasta vatandaşların alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanacak.

Alışverişten ilaca tüm ihtiyaçlar

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Yasağın ardından, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, evlerinden çıkamayacak olan vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler oluşturuldu.

Oluşturulan özel ekipler evlerinden çıkamayacak olan vatandaşların ayağına giderek, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak. Bu kapsamda, evlerinden çıkamayacak olan yaşlı ve hasta vatandaşların alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanacak. Ekiplerden yardım isteyecek vatandaşların sadece istedikleri ürünün ücretini ödemeleri yeterli olacak.

Ücretsiz olarak verilecek bu hizmetten yararlanmak isteyen yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, 814 53 00 / 1382, 0 537 040 67 59 ve 444 3 902 numaralı telefonları arayabilecek. Ekipler evlerinden çıkması yasak olan vatandaşların sadece alışveriş ya da ilaca ulaşma gibi ihtiyaçlarının yanı sıra fatıra yatırma veya diğer ihtiyaçlarını da gidermek için yardımcı olacak.

Yeter ki evinizde kalın

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, evlerinden çıkamayacak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın biz onlar için alışveriş, ilaç gibi tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız.” dedi.

Başkan Oğuz, şunları söyledi:

Kahramankazan Belediyesi olarak biz de bu kapsamda üzerimize düşeni yapmak için seferber olduk. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda özverili çalışmalar yürütüyor. Ekiplerimiz bu doğrultuda sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımızın ilaç, alışveriş, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerine erişimi başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeyi sürdürüyor. Tabi bunların yanı sıra yine asli işlerini de yürütüyorlar. Örneğin evinden çıkamayan vatandaşımız bize ulaşıp alışveriş ihtiyacını bildirdiğinde ya da fatura ödemesi gerektiğini söylediğinde hemen bu ihtiyaçları gideriliyor. Bunun gibi kişisel bakımdan ilaca kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Savaş ilan ettik

Zaten koronavirüs tehdidi ülkemizde baş göstermeden önce tedbirlerimizi almıştık. Tabiri caizse koronavirüse karşı savaş ilan ettik. Bu kapsamda ilçemizi baştan aşağı dezenfekte ediyoruz. Cadde ve sokaklarımız, otobüs duraklarımız, kurumlarımız, cami ve okullarımız ile toplu taşıma araçlarımız, servislerimiz başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz. Zabıta ekiplerimiz yine bu kapsamda alınan tedbirler sonucu kapatılmayarak faaliyetlerini sürdüren lokanta ve pastane gibi işletmelerdeki hijyen kurallarını sürekli olarak denetliyor. Ayrıca yine oluşan panik havasını fırsata çevirmeye çalışarak vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddelerini satmaya çalışanlara karşı denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Yine alınan tedbirler doğrultusunda iş yerlerini kapatmak zorunda kalan belediyemizin kiracılarının kiralarını bu süreçte almayacağız.

Belediye olarak hazırız

Bu süreci atlatana kadar hassasiyetimiz en üst noktada olacak. Bundan sonra açıklanabilecek tedbirlere karşı da belediye olarak vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklıyız. Vatandaşlarımızdan paniğe kapılmadan açıklanan tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça ya da mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum.

Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hep bilrlikte yapacağız ve hep birlikte başaracağız.”
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Bugün 12:37 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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