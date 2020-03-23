Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:12 TSİ- Belediye G: Bugün 09:16 TSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kabini Uygulamasını Başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'da 1 doktor ve 2 hemşirenin hizmet vereceği “ Sağlık Kabini” kurdu. İlk etapta Kızılay Güvenpark'ta hizmet vermeye başlayan Sağlık Kabini, Ulus Meydan ve Hacı Bayram Camii bölgesine de konulacak. Kabinler, koronavirüs tehdidi geçene kadar Başkentlilere acil sağlık hizmeti verecek.        

Koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle tüm birimlerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi, yeni önlem ve tedbirleri de devreye sokuyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta 1 doktor ve 2 hemşirenin görev aldığı “Sağlık Kabini” uygulaması başlatıldı.

VATANDAŞLARA ACİL SAĞLIK HİZMETİ

Halk sağlığına destek olmak amacıyla kurulan kabinlerde, halka acil sağlık hizmeti sağlanacak ve vatandaşlara koronavirüsün belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yolları hakkında bilgi verilecek.

Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan “Sağlık Kabini”nde vatandaşlar; ateş, kanda bulunan oksijen seviyesi ve tansiyon ölçümlerini yaptırabilecek. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, koronavirüsle mücadelede yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlık konusundaki tedirginliğini gidermek için Kızılay'da sağlık kabini kurduk. Gelen talebe göre Ulus Meydan ve Hacıbayram Camii civarında da bu uygulamayı yaygınlaştıracağız. Buradaki sağlık görevlilerimiz gelen vatandaşların ateşlerini, kandaki oksijen miktarlarını ve tansiyonlarını ölçecekler. Vatandaşlarımızı virüse karşı bilgilendirecekler. Farklı bir durum çıkması halinde Sağlık Bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda ALO 184 Hattı'na haber vererek hastamızın bir an önce hastaneye sevkini sağlayacağız.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı mask
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor mask
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor
Oğuz, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" mask
Oğuz, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız"
Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor mask
Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor
Çankaya Belediyesi'nde Koronavirüs ile Etkin Mücadele mask
Çankaya Belediyesi'nde Koronavirüs ile Etkin Mücadele
Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları mask
Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları
Büyükşehir Koronavirüs Önlemlerini Artırdı mask
Büyükşehir Koronavirüs Önlemlerini Artırdı
4 yılda 2.7 milyon TL tasarruf sağlandı mask
4 yılda 2.7 milyon TL tasarruf sağlandı
Virüs Avcısı “Covit19Savar” Mamak Sokaklarında mask
Virüs Avcısı “Covit19Savar” Mamak Sokaklarında
Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği

Bugün 09:12 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören Belediyesi tek kullanımlık tabldot sistemine geçti mask
Keçiören Belediyesi tek kullanımlık tabldot sistemine geçti
Virüse Karşı Esnafa Tam Not mask
Virüse Karşı Esnafa Tam Not
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi mask
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi
Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri mask
Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette" mask
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette"
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi” mask
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı! mask
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı!
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor? mask
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
100 Yıllık Tarihinde İlk Kez Açılmadı mask
100 Yıllık Tarihinde İlk Kez Açılmadı
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri! mask
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri!
Koronavirüs Astım Hastalarını Nasıl Etkiler? mask
Koronavirüs Astım Hastalarını Nasıl Etkiler?

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL