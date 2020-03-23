Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları

Türkiye’nin yapay zeka teknolojisindeki gücünü Pursaklar Belediyesi, yeni koronavirüsle mücadele için kullanılıyor. Pursaklar Belediyesi koronavirüsüne karşı yeni teknolojilerin nasıl kullanılacağı konusunda yaptığı yoğun araştırmalar neticesinde drone araçlarını ulaşılması zor ve büyük alanları dezenfekte etmek için kullanmaya başladı. Drone’lara takılan aparatların içindeki özel solüsyonların püskürtülmesiyle ulaşılması güç alanlar dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs’le mücadeleye drone desteği

Bugüne kadar özellikle askeri alanda önemli çalışmalar içerisinde yer alan drone’lar, çok daha farklı sektörlerde hizmet vermeye başladı. Pursaklar Belediyesi, bunu daha ileriye taşıyarak Drone’larla dezenfekte işlemini ilçe genelinde kullanmaya başladı. Hava araçları ile yerleşim alanları, parklar ve sosyal yaşam alanları dezenfekte ediliyor. Zamanın kritik bir rol oynadığı koronavirüs salgınında, drone’larla dezenfekte işlemi sayesinde geleneksel yöntemlerden kat be kat daha hızlı sonuç alınıyor.

‘‘Türkiye’de bir ilk olan Drone’la dezenfekte çalışmalarını ilçemizde başlattık’’

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin her gün dezenfekte edildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin gün içinde kullandığı taksi durakları, otobüs durakları, çocuk oyun parkları, ibadethaneler, muhtarlıklar ve sosyal yaşam alanları gibi virüsün yayılım göstereceği alanlarda dezenfekte çalışması yürüterek, virüsten hemşehrilerimizi korumaya çalışıyoruz. Koronavirüse karşı Türkiye’de daha önce denenmemiş olan bir yöntemi hayata geçirerek ilçemizi insansız hava aracı olan Drone’larla artık havadan da dezenfekte ediyoruz. Önemli olan hemşehrilerimizin sağlığı. Belediye olarak ilçemizin temizliği ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Bu sebeple ilçemizde yeni bir dezenfekte uygulaması başlattık. İlçemizi steril hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.’’ dedi.