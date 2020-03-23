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Koronalı Günlerde E-Ticaret

Koronavirüs salgını nedeniyle alışverişlerde ağırlıklı olarak e-ticaret tercih edilirken, satın alınan ürünler insanların evde nasıl vakit geçirdiklerinin de ipuçlarını veriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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500’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen, Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un verilerine göre, koronavirüs salgını dolayısıyla evlere hapsolanlar, yemek yemek, TV ve internette haberleri takip etmenin dışında, bol bol kitap okuyor, çocukların eğitimleri için çaba sarf ediyor, evdeki arızaları ürünleri tamir ediyor.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, e-ticaretin lokomotifi olan tatil-seyahat harcamalarının tamamen durduğunu, önceden yapılan uçak, otobüs bileti ve konaklama rezervasyonlarının iptal edilmekte olduğunu söyledi.

Online alışverişte ağırlığın tamamen sanal süpermarketlere kaydığını ifade eden Kayral, “Kuru gıda, temizlik malzemeleri, et, meyve-sebze, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünlere yoğun talep var. Süpermarketlerde online satışlar patlamış durumda. Önceden süpermarket siparişleri aynı gün teslim edilirdi, şimdi yoğunluktan 4-5 gün sonra teslim ediliyor” dedi.

Kayral, kitap ve eğitim kiti satışlarında da gözle görülür artış olduğunun altını çizerek, “Özellikle çocuklar için hazırlanmış geliştirici setler çok revaçta. Okulların kapalı olmasından dolayı çocukların eğitimde geri kalmaması için ebeveynler yoğun gayret sarf ediyor. Tekstil ürünleri satışlarında yavaşlama söz konusu. Ama özel indirimler, kampanyalar olunca işin rengi değişiyor. Özellikle kadın müşteriler, normalden ucuz buldukları ürünleri satın almaktan çekinmiyorlar. Kadınlar, kozmetikte kişisel bakım ürünlerine talep gösteriyor. Makyaj malzemesi satışları ise azaldı. Erkek müşteriler ise kendilerini tamirata vermiş durumda. Yapı marketlerdeki ufak ev gereçleri ve tamir kitlerinin satışları normalin çok üzerinde” diye konuştu.

Kayral’ın verdiği bilgiye göre, mobilya satışları büyük ev eşyalarında durma noktasında; sehpa, aksesuar gibi ufak fonksiyonel ve görsel tamamlayıcıların satışları ise devam ediyor.

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