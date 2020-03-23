Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:38 TSİ- Belediye G: Bugün 12:02 TSİ

Çankaya Belediyesi'nde Koronavirüs ile Etkin Mücadele

Çankaya Belediyesinin koronavirüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çankaya Belediyesinin koronavirüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çankaya’da yoğun olarak kullanılan; cadde, meydan ve kamusal alanlar titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.  

Çankaya Belediyesinin Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinden oluşan ekipler tarafından ilçenin cadde ve kamusal alanlarında mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında ilçedeki cadde ve sokakların yanı sıra parklar, mahalle muhtarlıkları, taksi durakları, pazaryerleri, metro ve otobüs durakları gibi alanlarda da dezenfekte işlemleri sürüyor. Eczaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ise bugün itibariyle dezenfekte çalışmalarına başlanıyor. 

BAŞKAN ALPER TAŞDELEN’DEN ‘ EVDE KAL’ ÇAĞRISI

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, hastalıkla mücadelede en önemli noktanın evde kalmak olduğunu belirterek, “Tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, ilçenin tamamında yoğun bir temizlik ve dezenfekte çalışması sürdürüyor. Bu süreçte, tüm vatandaşlarımızın zorunda olmadıkça dışarı çıkmaması ve evde kalması hepimizin sağlığı için çok önemli. Bizler, hastalıktan korunmak için uzmanlar ve bakanlıklarımız tarafından belirtilen kurallara uyduğumuz sürece bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.” açıklamalarında bulundu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı mask
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor mask
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor
Oğuz, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" mask
Oğuz, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız"
Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor mask
Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor
Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları mask
Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kabini Uygulamasını Başlattı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kabini Uygulamasını Başlattı
Büyükşehir Koronavirüs Önlemlerini Artırdı mask
Büyükşehir Koronavirüs Önlemlerini Artırdı
4 yılda 2.7 milyon TL tasarruf sağlandı mask
4 yılda 2.7 milyon TL tasarruf sağlandı
Virüs Avcısı “Covit19Savar” Mamak Sokaklarında mask
Virüs Avcısı “Covit19Savar” Mamak Sokaklarında
Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği

Bugün 11:38 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören Belediyesi tek kullanımlık tabldot sistemine geçti mask
Keçiören Belediyesi tek kullanımlık tabldot sistemine geçti
Virüse Karşı Esnafa Tam Not mask
Virüse Karşı Esnafa Tam Not
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi mask
Kahramankazan’dan 81 ildeki öğrencilere bal müjdesi
Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri mask
Yenimahalle'den Hastalar İçin Corona Tedbiri
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette" mask
Başkan Altınok: "Alo 60 yaş üstü destek merkezimiz hizmette"
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi” mask
10 Bin Aileye “Sağlık Paketi”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı! mask
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı!
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak mask
Tüm hanelere dezenfekte malzemesi dağıtılacak
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor? mask
Neden Sadece Yaş ve Cinsiyet Açıklanıyor?
Koronavirüs Astım Hastalarını Nasıl Etkiler? mask
Koronavirüs Astım Hastalarını Nasıl Etkiler?
100 Yıllık Tarihinde İlk Kez Açılmadı mask
100 Yıllık Tarihinde İlk Kez Açılmadı
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri! mask
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri!

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL