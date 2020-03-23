Çankaya Belediyesi'nde Koronavirüs ile Etkin Mücadele

Çankaya Belediyesinin koronavirüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çankaya’da yoğun olarak kullanılan; cadde, meydan ve kamusal alanlar titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Çankaya Belediyesinin Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinden oluşan ekipler tarafından ilçenin cadde ve kamusal alanlarında mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında ilçedeki cadde ve sokakların yanı sıra parklar, mahalle muhtarlıkları, taksi durakları, pazaryerleri, metro ve otobüs durakları gibi alanlarda da dezenfekte işlemleri sürüyor. Eczaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ise bugün itibariyle dezenfekte çalışmalarına başlanıyor.

BAŞKAN ALPER TAŞDELEN’DEN ‘ EVDE KAL’ ÇAĞRISI

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, hastalıkla mücadelede en önemli noktanın evde kalmak olduğunu belirterek, “Tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, ilçenin tamamında yoğun bir temizlik ve dezenfekte çalışması sürdürüyor. Bu süreçte, tüm vatandaşlarımızın zorunda olmadıkça dışarı çıkmaması ve evde kalması hepimizin sağlığı için çok önemli. Bizler, hastalıktan korunmak için uzmanlar ve bakanlıklarımız tarafından belirtilen kurallara uyduğumuz sürece bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.” açıklamalarında bulundu.