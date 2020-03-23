Kahramankazan Belediyesi zabıtası, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında açık olan lokanta ve pastaneleri mercek altına aldı. Zabıta, buralarda çalışan personelin maske, kep, bone ve eldiven takma zorunluluğu ile genel hijyen kurallarına uyulmasına ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi, koronavirüse karşı verdiği amansız mücadeleyi tüm hızıyla sürdürüyor.

Zabıta iş başında

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri de, koronavirüsle mücadele kapsamda seferber olmuş durumda. Ekipler, tedbirler kapsamında açık olan lokanta ve pastaneleri mercek altına aldı. Zabıta, buralarda çalışan personelin maske, kep, bone ve eldiven takması ile genel hijyen kurallarına uyulmasına ilişkin denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, gittikleri iş yerlerinde denetimlerini büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştiriyor. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlem uygulanırken, kurallara uyan işletmelere ise hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediliyor. Zabıta ekipleri ayrıca, koronavirüs nedeniyle oluşan panik havasında gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi satılan tüm iş yerlerini denetliyor.

''Fırsat vermeyeceğiz''

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Oğuz, “Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Vatandaşımızın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda fırsatçılık yapmaya çalışan ya da vatandaşımızın sağlığını tehlikeye düşüren kimseye fırsat vermeyeceğiz.” diye konuştu.