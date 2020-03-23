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Kuyumcular kepenk kapattı

Ankara'da kuyumculuğun kalbi Anafartalar Caddesi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kuyumcu dükkanının kepengini kapattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, "Cumhurbaşkanımızın koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' telkinlerine uyarak biz de oda olarak üyelerimize dükkanlarını açmamaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda telkinde bulunduk. Kuyumcu esnafımız da koronavirüs tehdidi kapsamında risk altında. 15-20 santimden müşterilerimizle  alışveriş yapılıyor. Bu riskli durum  karşısında biz de oda olarak hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek dükkanlarını kapatmalarını önerdik. Bu anlamda öncelikle toplum olarak herkes önce kendini korumalı, sonra yakın çevresini. Tedbiri asla elden bırakmamamız gerekiyor." dedi.

FİYATLAR BELİRSİZ

Oda Başkanı Çavuşculu, "Üyelerimizin yüzde 95'inden fazlasının odamızın telkinlerine uyduğu ve kepenk kapattığı gözlemlenmiştir. Caddede, iş merkezlerinde ve ara sokaklarda dükkanlar büyük ölçüde kapanırken, çok az da olsa bazıları tedbirlere rağmen satışa devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte altın fiyatlarında belirsizlik durumu var. Fiyatların belirsizliğinden dolayı sağlıklı bir alışveriş olmaz. Dolayısı bu aşamada açık olan kuyumculardan vatandaşlarımız da alışveriş yaparken dikkat etsin." diye konuştu. 

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