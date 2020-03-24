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Altındağ’da dolmuşlar dezenfekte edildi

Altındağ’da Koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla harekete geçen Altındağ Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, dolmuşları da titizlikle ilaçladı.

Elif Duman
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İlçe genelinde koronavirüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. İlçede yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında, dolmuşlar da ilaçlandı. Altındağ’da bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, Aile Sağlığı Merkezleri ve yaşlı bakım merkezlerinin düzenli olarak temizlenmesine devam edilirken, dolmuşlar da unutulmadı. Altındağ hattında görev yapan tüm dolmuşlar, titizlikle ilaçlandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK.”

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına özel önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’da vatandaşlarımız her ne kadar yetkililerin uyarılarını dikkate almaya önem verse de, çalışan vatandaşlarımız dolmuş kullanmaya devam ediyorlar. Bu nedenle dolmuşların temizliği çok önemli… Hepsini titizlikle ilaçladık. Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.

“SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ…”

Alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda vatandaşlardan da destek isteyen Başkan Balcı sosyal mesafenin önemine vurgu yaptı. Başkan Balcı “Vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarını dinlemeli ve alınan tedbirlere harfiyen uymaya büyük özen göstermeli. Hep söylendiği gibi, sosyal mesafe çok önemli… Hemşehrilerimiz tokalaşmaktan kaçınmalı, başka insanlarla yakın mesafe durmamalı ve ellerini sık sık yıkayarak kendi tedbirlerini almalılar. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı.
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Dün 11:07 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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