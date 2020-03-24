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Dün 11:45 TSİ- Belediye G: Dün 11:47 TSİ

Keçiören Belediyesi'nden dezenfekte desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadelemizi ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yaparak sürdürüyoruz.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadelemizi ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yaparak sürdürüyoruz. Sahada görev yapan emniyet güçlerimizin sağlığı için 60 adet polis aracımızı dezenfekte ettik. Bu çalışmalarımıza vatandaşımızdan gelecek olan destek oldukça önemli. Devletimiz tarafından toplum sağlığını korumak adına konulan kurallara uymak vatandaşlık görevimizdir” dedi.

KAMU KURUMLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait 60 aracı dezenfekte etti. İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluş binalarının dezenfekte edilmesi için Başkan Altınok’un talimatıyla ekip görevlendiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; kaymakamlık, müftülük, ilçe emniyet müdürlüğü ve hastane gibi bir çok noktada dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

“BAŞKALARININ SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYELİM”

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara önemli görevler düştüğünü söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim.” diye konuştu.  
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Dün 11:45 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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