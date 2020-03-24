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Dün 11:59 TSİ- Belediye G: Dün 12:47 TSİ

Pursaklar’da Korona Seferberliği

Koronavirüs salgınına karşı önlemlerin artırıldığı Pursaklar’da belediye ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayarak, ardından dezenfekte ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pursaklar Belediyesi tarafından Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlenerek ardından dezenfektanla yıkandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Başkan Yardımcılarının da katıldığı dezenfekte çalışmalarında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Altınova, Saray Osmangazi, Ayyıldız, Fatih, Merkez ve Yunus Emre Mahallelerinde özel içerikli dezenfektanlarla yıkanarak steril hale getiriliyor. Diğer taraftan ilçede başta kamu hizmet binaları olmak üzere; sağlık kurumları, ibadethaneler, park, Otobüs durakları, banklar, Atm’ler, apartman önleri, iş yerleri, çöp konteyneleri ve meydanların dezenfekte edilmesine devam ediliyor.  Pursaklar Belediyesi ayrıca, vatandaşlara kısa mesaj ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmede bulunarak virüsten korunma yollarını ve önemini hatırlatıyor.

Belediyenin tüm tedbirleri aldığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçemizin tüm mahallelerini temiz tutmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları, özel katkılı ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Gereken hijyen kurallarına riayet gösterdiğimiz takdirde salgının önüne geçebiliriz. Pursaklar Belediyesi koronavirüsüne karşı gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. İnşallah bu süreci en kısa sürede, en az hasarla hep birlikte atlatacağız." dedi.
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Dün 11:59 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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