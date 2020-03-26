Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 13:53 TSİ- Belediye G: Dün 14:00 TSİ

Altındağ’da Kaçak Maskeye Bir Darbe Daha

Kaçak maske üretimi yapan bir işletme daha Altındağ Belediyesi zabıtasının engeline takıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karapürçek Mahallesi’nde, kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerini mühürledi. 

Altındağ’da koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek için 24 saat görev başında olan zabıta ekipleri, ruhsatsız maske üretimi yapan bir işletmeye daha baskın düzenledi. İş yeri mühürlenip kapatılırken, üretilen ve üretim aşamasında olan tüm maskeler imha edildi. 

KAÇAK MASKEYE İMHA

Karapürçek Mahallesi’nde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda, kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran Altındağ zabıtası, iş yerini mühürleyip kapattı. Ayrıca üretilen tüm maskelere ve materyallere el konuldu, işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

“FIRSATÇILARA İZİN YOK…”

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli… Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, işyerine baskın düzenlendi, gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ ALTIN MASA’YA İHBARDA BULUNABİLİR.”

Bu küresel salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla işbirliğinin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizen Başkan Balcı “Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören Zabıtası 3 tonluk kaçak dezenfektan ele geçirdi mask
Keçiören Zabıtası 3 tonluk kaçak dezenfektan ele geçirdi
Büyükşehir’in hayvan nakil araç filosu genişliyor mask
Büyükşehir’in hayvan nakil araç filosu genişliyor
“Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız” mask
“Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız”
Sosyal Destek Kartı başvurusu nasıl yapılır? mask
Sosyal Destek Kartı başvurusu nasıl yapılır?
Başkan Altınok fiyat ve hijyen denetimi yaptı mask
Başkan Altınok fiyat ve hijyen denetimi yaptı
Sincan Belediyesi'nden Evde Müzik Dersi Hizmeti mask
Sincan Belediyesi'nden Evde Müzik Dersi Hizmeti
Mamak Belediyesi’nden Covid-19’a karşı termal kameralı önlem mask
Mamak Belediyesi’nden Covid-19’a karşı termal kameralı önlem
Başkent’te Mesafeni Koru Yapıştırmaları ile Farkındalık Uyarısı mask
Başkent’te Mesafeni Koru Yapıştırmaları ile Farkındalık Uyarısı
Korona Günlerine Menekşeli Destek mask
Korona Günlerine Menekşeli Destek
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek mask
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek

Dün 13:53 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler mask
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı mask
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında mask
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında
Altındağ’da dolmuşlar dezenfekte edildi mask
Altındağ’da dolmuşlar dezenfekte edildi
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı mask
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor mask
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor! mask
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor!
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor! mask
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor!
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek mask
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar! mask
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar!
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında mask
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı mask
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL