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Dün 13:59 TSİ- Belediye G: Dün 14:17 TSİ

Mamak Belediyesi’nden Covid-19’a karşı termal kameralı önlem

Belediyesi, belediye hizmet binası girişine termal kamera yerleştirerek, hem personeli hem de vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüse karşı dezenfektan çalışmalarının yanı sıra teknolojinin tüm imkanlarını da uygulamaya koyan Mamak Belediyesi, belediye hizmet binası girişine termal kamera yerleştirerek, hem personeli hem de vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.

Covid-19 virüse karşı herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediyemizin tüm çalışanları ile halkımızın koronavirüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin en önemli ayağı hijyen ortamı sağlamak. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden tek talebimiz, evden çıkmamaları yönünde. Hizmet binamızın girişinde termal kamera sistemimizi devreyealdık. Artık hem dijital termometre ile ateş ölçümü hem de termal kamera ile vücut sıcaklığına bakacağız. Sağlık için ne gerekiyorsa  yapacağız.” dedi.

Vatandaşların bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
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Dün 13:59 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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