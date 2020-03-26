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Dün 14:22 TSİ- Belediye G: Dün 15:01 TSİ

Başkan Altınok fiyat ve hijyen denetimi yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Marketlerimizi denetledik, bütün ürünler şuanda marketlerimizde mevcuttur.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Marketlerimizi denetledik, bütün ürünler şuanda marketlerimizde mevcuttur. Karaborsacılık veya fiyatlarda da fahiş bir artış yoktur. Fırsatçılık yapan olursa gereken yasal işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz.” dedi.

ALTINOK ÜRÜNLERİ TEK TEK KONTROL ETTİ

Dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren koronavirüs salgının hijyen ve bakliyat ürünlerine olan talebi artırmasıyla birlikte yaşanan fiyat artışının önüne geçmek için Başkan Turgut Altınok Keçiören’deki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bakliyat ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını ve kalitesini tek tek kontrol eden Altınok, Keçiören’de; dezenfektan, kolonya, temizlik malzemeleri ve kuru gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışının yaşanmadığını söyledi.

“FIRSATÇILIK YAPAN OLURSA YASAL İŞLEM YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ”

Başkan Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın, hijyen kurallarına uymak için rağbet gösterdiği başta kolonya, dezenfektan ve temizlik malzemeleri ile kuru gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu denetimlerle fahiş fiyat artışına izin vermiyor. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş fiyatla karşılaştıklarında zabıta birimimize, ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunabilir.” dedi.

Vatandaşın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini de belirten Altınok şunları söyledi:

Market denetimlerimiz sırasında bütün ürünlerin mevcut olduğunu gördük. Karaborsacılık veya fahiş bir artışıyla karşılaşmadık. Ülkemiz bir gıda ve bakliyat merkezidir. Hijyen ürünlerini de kontrol ettik. Keçiören’de marketlerde her türlü ürün mevcut. Fırsatçılık görmüyoruz ama fırsatçılık yapan olursa da gereken yasal işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz.”
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Dün 14:22 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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