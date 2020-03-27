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Dün 12:53 TSİ- Belediye G: Dün 13:15 TSİ

Dostlarımız Unutulmadı

Sincan’da belediye ekipleri koronavirüse tedbir amaçlı ilçeyi aralıksız şekilde dezenfekte ederken, diğer yandan sokak hayvanları için de ayrı bir çalışma yürütüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sincan’da belediye ekipleri koronavirüse tedbir amaçlı ilçeyi aralıksız şekilde dezenfekte ederken, diğer yandan sokak hayvanları için de ayrı bir çalışma yürütüyor. Ekipler yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvan dostlarımız için mama desteği yaptı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında birçok işletme geçici süreliğine kapatıldı. Kapanan bazı yerler sokak hayvanlarını artan yemekleri ile besliyordu. Bu süre zarfında zorunlu olmadıkça vatandaşların da dışarı çıkmamaları gerekiyor. Hal böyle olunca hayvan dostlarımız yiyecek bulmada sıkıntı çekmeye başladı. İşte bu noktada Sincan Belediyesi ekipleri devreye girdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Sincan’da birçok noktaya mama, yem ve su bıraktı. Ekiplerin bu davranışı Sincanlıların takdirini toplarken, özellikle ilgili kuruluşların bu dönemde sevimli dostlarımızı ihmal etmemesi gerektiği vurgulandı.
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Dün 12:53 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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